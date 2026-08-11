Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri başlıyor! İşte 14-15 Ağustos programı

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri için hazırlanan program belli oldu. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından duyurulan etkinlikler, 14-15 Ağustos 2026 tarihlerinde Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde gerçekleştirilecek. İki günlük programda anma etkinliklerinin yanı sıra konserler de düzenlenecek.

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, 14-15 Ağustos 2026 tarihlerinde Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde gerçekleştirilecek. Program kapsamında Hacı Bektaş Veli anılacak ve çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek.

Başkanlığın paylaşımında birlik, muhabbet ve kardeşlik mesajları öne çıktı. (A Haber Grafik Ekibi)

"BİR OLALIM, İRİ OLALIM, DİRİ OLALIM" VURGUSU

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının sosyal medya hesaplarında yayımlanan davet mesajında, Hacı Bektaş Veli'nin "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" anlayışına dikkat çekildi. Paylaşımda, Hacıbektaş'ta gönülleri birleyen ve insanı insana yâr eyleyen Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin manevi huzurunda buluşulacağı belirtildi.

Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerine de yer verilen mesajda, "eline, beline, diline sahip olmanın, incinsen de incitmemenin, yetmiş iki millete bir nazarla bakmanın hikmetini yeniden hatırlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.