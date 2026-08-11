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Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri başlıyor! İşte 14-15 Ağustos programı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri başlıyor! İşte 14-15 Ağustos programı

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, 14-15 Ağustos 2026’da Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenecek. Programda Erdal Akkaya, Elif Buse Doğan, Yudum ve Mustafa Eke sahne alacak. Etkinliklerde birlik, kardeşlik ve muhabbet mesajları öne çıkacak.

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri için hazırlanan program belli oldu. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından duyurulan etkinlikler, 14-15 Ağustos 2026 tarihlerinde Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde gerçekleştirilecek. İki günlük programda anma etkinliklerinin yanı sıra konserler de düzenlenecek.

Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri 14-15 Ağustos’ta düzenlenecek. (Instagram)Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri 14-15 Ağustos’ta düzenlenecek. (Instagram)

HACI BEKTAŞ'TA İKİ GÜNLÜK ETKİNLİK DÜZENLENECEK

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, 14-15 Ağustos 2026 tarihlerinde Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde gerçekleştirilecek. Program kapsamında Hacı Bektaş Veli anılacak ve çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek.

Başkanlığın paylaşımında, Hacı Bektaş Veli'nin manevi huzurunda buluşma vurgusu yapıldı. Davet, "Birlik İçin Sözümüz Var" ifadesiyle duyuruldu.

HACI BEKTAŞ ETKİNLİKLERİ NEREDE YAPILACAK?

Bilgi
Detay
Etkinlik
Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri
Tarih
14-15 Ağustos 2026
Yer
Cumhuriyet Kent Meydanı
İlçe
Hacıbektaş
İl
Nevşehir
Düzenleyen
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı

Başkanlığın paylaşımında birlik, muhabbet ve kardeşlik mesajları öne çıktı. (A Haber Grafik Ekibi)Başkanlığın paylaşımında birlik, muhabbet ve kardeşlik mesajları öne çıktı. (A Haber Grafik Ekibi)

"BİR OLALIM, İRİ OLALIM, DİRİ OLALIM" VURGUSU

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının sosyal medya hesaplarında yayımlanan davet mesajında, Hacı Bektaş Veli'nin "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" anlayışına dikkat çekildi. Paylaşımda, Hacıbektaş'ta gönülleri birleyen ve insanı insana yâr eyleyen Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin manevi huzurunda buluşulacağı belirtildi.

Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerine de yer verilen mesajda, "eline, beline, diline sahip olmanın, incinsen de incitmemenin, yetmiş iki millete bir nazarla bakmanın hikmetini yeniden hatırlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Etkinliklerde Hacı Bektaş Veli’nin birlik ve kardeşlik anlayışına vurgu yapılacak. (A Haber)Etkinliklerde Hacı Bektaş Veli’nin birlik ve kardeşlik anlayışına vurgu yapılacak. (A Haber)

BİRLİK VE KARDEŞLİK MESAJI VERİLDİ

Başkanlığın paylaşımında Hacı Bektaş Veli'nin yolunun ayrılık yerine birliği, kin yerine muhabbeti ve ötekileştirme yerine kardeşliği öne çıkardığı ifade edildi. Mesajda, birlik ve kardeşliğin ortak değerlerle güçlendirilmesine yönelik çağrı yapıldı. Vatandaşların Hünkar'ın dergahından yükselen birlik ve muhabbet çağrısında buluşması istendi.

Davet mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Gelin, gönül gönüle verelim. Gelin, muhabbet meydanında cemal cemale duralım."

Hacıbektaş’ta düzenlenecek programda Erdal Akkaya ve Elif Buse Doğan sahne alacak.Hacıbektaş’ta düzenlenecek programda Erdal Akkaya ve Elif Buse Doğan sahne alacak.

ETKİNLİKTE HANGİ SANATÇILAR SAHNE ALACAK?

Etkinlik programında 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde farklı sanatçıların konserleri de yer alıyor. Paylaşılan program görsellerine göre konser takvimi şöyle:

TARİH / SAAT
İSİM
14 Ağustos 2026 – 20.30
Erdal Akkaya
14 Ağustos 2026 – 21.30
Elif Buse Doğan
15 Ağustos 2026 – 20.20
Yudum
15 Ağustos 2026 – 21.20
Mustafa Eke

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