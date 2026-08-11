İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Fatih'te ana isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle 8 saatlik planlı su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesinti 11 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayıp 12 Ağustos Çarşamba günü saat 06.00'ya kadar sürecek. İşte çalışmadan etkilenecek mahalleler…

Ana isale hattında yapılacak işlemler nedeniyle 11 Ağustos Salı saat 22.00 ile 12 Ağustos Çarşamba saat 06.00 arasında bazı bölgelere su verilemeyecek.

İSKİ'nin açıkladığı programa göre çalışma, Kocamustafapaşa Mahallesi'nden geçen Sarayburnu-Münzevi Samatya isale hattında gerçekleştiriliyor.

İSKİ, Fatih’te 11 Ağustos Salı günü saat 22.00’den 12 Ağustos Çarşamba saat 06.00’ya kadar 8 saatlik planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

İSKİ'nin duyurusuna göre 8 saatlik su kesintisinden Fatih ilçesindeki şu 7 mahalle etkilenecek:

Kesinti, Sarayburnu-Münzevi Samatya isale hattında deprem riskine karşı altyapı dayanıklılığını artırmak amacıyla yapılacak montaj ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle uygulanıyor.

Çalışmadan Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı ve Seyyid Ömer mahalleleri etkilenecek.

FATİH'TE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ tarafından açıklanan çalışma takvimine göre Fatih'te suların 12 Ağustos Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren yeniden verilmesi planlanıyor.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından şebekenin yeniden devreye alınmasıyla birlikte suyun bölgelere ulaşması bina ve konumlara göre kısa süreli farklılık gösterebilir.