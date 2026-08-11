Fatih’te 8 saatlik su kesintisi! İSKİ 7 mahalleyi açıkladı: Kesinti saat kaçta başlayacak, sular ne zaman gelecek?
İstanbul’un Fatih ilçesinde 11 Ağustos Salı gecesi 7 mahalleyi kapsayan planlı su kesintisi uygulanacak. İSKİ’nin Sarayburnu-Münzevi Samatya isale hattında yürüteceği montaj ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle sular saat 22.00’de kesilecek. Kesintinin 12 Ağustos Çarşamba günü saat 06.00’da sona ermesi planlanıyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Fatih'te ana isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle 8 saatlik planlı su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesinti 11 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayıp 12 Ağustos Çarşamba günü saat 06.00'ya kadar sürecek. İşte çalışmadan etkilenecek mahalleler…
SU KESİNTİSİ SAAT 22.00'DE BAŞLAYACAK
İSKİ'nin açıkladığı programa göre çalışma, Kocamustafapaşa Mahallesi'nden geçen Sarayburnu-Münzevi Samatya isale hattında gerçekleştiriliyor.
Ana isale hattında yapılacak işlemler nedeniyle 11 Ağustos Salı saat 22.00 ile 12 Ağustos Çarşamba saat 06.00 arasında bazı bölgelere su verilemeyecek.
FATİH'TE HANGİ MAHALLELERDE SU KESİLECEK?
İSKİ'nin duyurusuna göre 8 saatlik su kesintisinden Fatih ilçesindeki şu 7 mahalle etkilenecek:
- Cerrahpaşa
- Haseki Sultan
- Kocamustafapaşa
- Sümbülefendi
- Yedikule
- Silivrikapı
- Seyyid Ömer
FATİH'TE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ tarafından açıklanan çalışma takvimine göre Fatih'te suların 12 Ağustos Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren yeniden verilmesi planlanıyor.
Çalışmanın tamamlanmasının ardından şebekenin yeniden devreye alınmasıyla birlikte suyun bölgelere ulaşması bina ve konumlara göre kısa süreli farklılık gösterebilir.