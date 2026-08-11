Fotoğraf çekmek isterken hayatının şokunu yaşadı! Kayalıklara sıkışıp kaldı
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Mersin’de fotoğraf çekmek için sahile giden kişi, ayağının kayması sonucu kayalıkların arasına düştü. Ayağı kayalıklara sıkışan vatandaş, kendi imkanlarıyla çıkamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şoke eden olay, sabah saatlerinde Adanalıoğlu Mahallesi sahilinde meydana geldi.
KAYALIKLARIN ARASINA DÜŞTÜ
Fotoğraf çekmek için bölgede bulunan bir kişi, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek kayalıkların arasına düştü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Ayağı sıkışan vatandaş, kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AYAĞINDAN YARALANAN VATANDAŞ KURTARILDI
Kısa sürede olay yerine ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Huzurkent İstasyon Amirliği ekipleri, vatandaşı kurtardı. Ayağından yaralanan kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.