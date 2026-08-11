Fotoğraf çekmek isterken hayatının şokunu yaşadı! Kayalıklara sıkışıp kaldı

Mersin’de fotoğraf çekmek için sahile giden kişi, ayağının kayması sonucu kayalıkların arasına düştü. Ayağı kayalıklara sıkışan vatandaş, kendi imkanlarıyla çıkamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.