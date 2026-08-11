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Kuvözdeki bebeğe şiddet davasında gelişme! ATK’dan “illiyet bağı yok” raporu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Kahramanmaraş'ta kuvözdeyken hemşire tarafından şiddet uygulandığı iddia edilen ve zihinsel-bedensel engelli kalan 5 yaşındaki Deniz Esin Bozoklar'ın davasında yeni gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girerken çocuğun psikomotor gelişim geriliği, epilepsi ve serebral palsi tanıları ile dava konusu olay arasında illiyet bağı kurulamadığı belirtildi. Rapora tepki gösteren anne Sema Bozoklar, "2,5 ay boyunca hiçbir sıkıntısı yoktu. Darbedildikten 5 gün sonra bacağının kırıldığı fark edildi, gecesinde havale geçirdi" dedi.

Kuvözdeki bebeğe şiddet davasında gelişme! ATK’dan “illiyet bağı yok” raporu 1

Kan donduran olay, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. 5 yıl önce doğum yapan Sema Bozoklar, kızı Deniz Esin'i dünyaya getirdi. 990 gram ağırlığında doğan bebek, yenidoğan yoğun bakımında kuvöze konuldu.

Kuvözdeki bebeğe şiddet davasında gelişme! ATK’dan “illiyet bağı yok” raporu 2

26 Mayıs 2021'de nöbetçi hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, kan almaya çalışırken Deniz Esin Bozoklar'ı darbetti. Olaydan 5 gün sonra, 31 Mayıs 2021'de başka bir hemşire, Deniz Esin Bozoklar'ın bacağındaki morluğu fark edince olay ortaya çıktı.

Kuvözdeki bebeğe şiddet davasında gelişme! ATK’dan “illiyet bağı yok” raporu 3

ZİHİNSEL VE BEDENSEL ENGELLİ KALDI
Bunun üzerine Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Bir süre sonra kentteki özel bir hastaneye sevk edilen Deniz Esin Bozoklar, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktorlar, Abdullah-Sema Bozoklar çiftine kızlarının hem bedensel hem de zihinsel engelli olduğunu söyledi.

Kuvözdeki bebeğe şiddet davasında gelişme! ATK’dan “illiyet bağı yok” raporu 4

E-DEVLET MESAJIYLA ÖĞRENDİLER
İdari soruşturma sonunda üniversite, Bağrıyanık'ın sözleşmesini feshederken, Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde de "kasten yaralama" suçundan hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bozoklar çifti ise hemşirenin kızlarına şiddet uyguladığını e-Devlet'ten gelen duruşma günü mesajıyla öğrendi.

Kuvözdeki bebeğe şiddet davasında gelişme! ATK’dan “illiyet bağı yok” raporu 5

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKINCA TUTUKLANDI
Hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık tutuksuz yargılanırken, 21 Ocak'ta Deniz Esin Bozoklar'a uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde, 14 dakika süren kan alma işlemi sırasında hemşirenin Deniz Esin Bozoklar'a sık sık şiddet uyguladığı görüldü. İddiaya göre, bu sırada hemşire bebeğin bacağını da kırdı. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra, 23 Ocak'ta yapılan 7'nci duruşmaya katılmayan Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı. 25 Ocak'ta Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim olan Bağrıyanık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kuvözdeki bebeğe şiddet davasında gelişme! ATK’dan “illiyet bağı yok” raporu 6

ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Hazel Dırık Bağrıyanık'ın yargılaması sürerken, Adli Tıp Kurumu raporu da dosyaya girdi. 62 sayfalık raporun sonuç kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Küçükte saptanan psikomotor gelişim geriliği, epilepsi, serebral palsi tanılarının küçüğün kendisinde mevcut hastalık olarak değerlendirildiği, değerlendirilen beyin işlev bozukluklarının iyileşmesi olanağı bulunmayan hastalık niteliğinde olduğu, ancak kişinin kendisinde mevcut hastalık olarak değerlendirildiği, dava konusu olayla illiyet bağı kurulamadığı, küçüğün 29 Nisan tarihinde Kurulumuzda yapılan ortopedi muayenesinde tespit edilen yürüme bozukluğu, her iki alt ekstremitedeki rijidite, her iki ayakta pes valgus olarak tespit edilen yardımla mekanik destek ve/veya bir yardımcı cihaz olmaksızın ayağa kalkamama düzeyinde yürüme ve hareket bozukluğunun küçüğün kendisinde mevcut hastalık olarak değerlendirildiği, dava konusu olayla illiyet bağı kurulamadığı, küçüğün 29 Nisan 2026 tarihinde Kurulumuzda yapılan ortopedi muayenesinde dava konusu olayda tespit edilen femur diafiz kırığına bağlı sekel lezyon tespit edilmediği cihetiyle; organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tarif ve tespit edilmediği oy birliği ile mütalaa olunur."

Kuvözdeki bebeğe şiddet davasında gelişme! ATK’dan “illiyet bağı yok” raporu 7

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ
Raporun dosyaya girmesinin ardından Hazel Dırık Bağrıyanık'ın avukatı, mahkemeye verdiği dilekçeyle müvekkilinin tutuklu kalmasının usul ve yasalara aykırı olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Hakim, kuvvetli suç şüphesinin somut olgularının bulunması ve sanığın tutuklanma tarihi dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tahliye talebini reddetti.

Kuvözdeki bebeğe şiddet davasında gelişme! ATK’dan “illiyet bağı yok” raporu 8

"BUNU NİYE GÖRMEZDEN GELİYORLAR"
Sema Bozoklar, Adli Tıp Kurumu raporunu okuyunca çok şaşırdığını belirterek, "Hastaneyi kusursuz buluyorlar, hemşireyi kusursuz buluyorlar, yani kusurlu olan ben miyim burada? Ben çocuğumu doğurup hastaneye koyduğum için ben mi suçluyum? Benim çocuğum doğdu, solunum sıkıntısı yoktu, beyin ultrasonları temizdi. 2,5 ay boyunca bu şekilde hiçbir sıkıntısı yoktu, stabil bir durumdaydı. 2,5 ay sonra benim çocuğum darbediliyor. 5 gün sonra benim çocuğumun bacağının kırığı fark ediliyor ve gecesinde benim çocuğum havale geçiriyor. Sabahına da nöbet ilacı başlanıyor. Bunu niye görmezden geliyorlar anlamıyorum" diye konuştu.

Kuvözdeki bebeğe şiddet davasında gelişme! ATK’dan “illiyet bağı yok” raporu 9

"EPİLEPSİ İLACINA NEDEN DOĞUMDAN İTİBAREN BAŞLANMADI"

Doğumdan sonra Deniz Esin Bozoklar'ın muayenesinde hiçbir hastalık ya da engel tespit edilmediğini, düşük kiloda doğduğu için kuvöze alındığını ifade eden Bozoklar, "Madem benim çocuğum doğuştan epilepsiydi, madem benim çocuğum doğuştan engelliydi, bunu bana neden söylemediler ya da neden nörolojik bir takip içerisinde almadılar benim çocuğumu? Ultrason (USG) çekiyorlar, beyin USG'leri temiz. Bunu siz nasıl belirtirsiniz? Darp gördükten 1 ay sonrasında USG'lerinde bozulma oluyor. 5 gün boyunca benim çocuğum kırık bacakla öylece duruyor, gecesinde benim çocuğum havale geçiriyor. Havaleden sonraki gün benim çocuğumun epilepsi ilacına başlanıyor. Madem benim çocuğumda doğuştan itibaren epilepsisi vardı, neden bu epilepsi ilacı doğuştan itibaren başlamadı? Bunu soruyorum ben Adli Tıp Kurumu'na" ifadelerini kullandı.

Kuvözdeki bebeğe şiddet davasında gelişme! ATK’dan “illiyet bağı yok” raporu 10

"EN AZINDAN BENİ VE EŞİMİ KUSURLU ÇIKARMAMIŞ"
Sema Bozoklar, konuşmasına şöyle devam etti: "Hemşirenin darbından sonra benim çocuğumun bacağı kırılıyor, 5 gün boyunca benim çocuğum kırık bacakla öylece duruyor ve şu an benim çocuğumun bacağı kısa ve içe dönük. Bunda da yine hemşireyi kusursuz buluyorlar, yine illiyet bağı kurma yok. Benim çocuğum doğduğu andan itibaren hiçbir şekilde engelliliğe dair ya da epilepsiye dair bir bulgusu yok. Her şeyi normal, stabil. Sadece beslenmesinden kaynaklı kusmaları oluyor, bana doktorların belirttiği de bu şekilde.

Kuvözdeki bebeğe şiddet davasında gelişme! ATK’dan “illiyet bağı yok” raporu 11

Şimdi sonuca bakıyoruz, hemşireyi yine kusursuz buluyorlar. Benim çocuğumun neden epilepsisi başladı o zaman? Neden engelli kaldı benim çocuğum? Benim çocuğumun bacağının kısalığı ve içe dönüklüğü doğuştan bir şey olsaydı bu ortaya çıkmaz mıydı? 2,5 ay boyunca bu fark edilmez miydi? Elimizde görüntülerimiz var, videolarımız var, hepsinde de sıkıntısız çocuk yani. Adli Tıp Kurumu'na da teşekkür ediyorum. En azından beni ve eşimi kusurlu çıkarmamış, ne diyelim yani?"

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