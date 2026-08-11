Kuvözdeki bebeğe şiddet davasında gelişme! ATK’dan “illiyet bağı yok” raporu
Kahramanmaraş'ta kuvözdeyken hemşire tarafından şiddet uygulandığı iddia edilen ve zihinsel-bedensel engelli kalan 5 yaşındaki Deniz Esin Bozoklar'ın davasında yeni gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girerken çocuğun psikomotor gelişim geriliği, epilepsi ve serebral palsi tanıları ile dava konusu olay arasında illiyet bağı kurulamadığı belirtildi. Rapora tepki gösteren anne Sema Bozoklar, "2,5 ay boyunca hiçbir sıkıntısı yoktu. Darbedildikten 5 gün sonra bacağının kırıldığı fark edildi, gecesinde havale geçirdi" dedi.
Kan donduran olay, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. 5 yıl önce doğum yapan Sema Bozoklar, kızı Deniz Esin'i dünyaya getirdi. 990 gram ağırlığında doğan bebek, yenidoğan yoğun bakımında kuvöze konuldu.
26 Mayıs 2021'de nöbetçi hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, kan almaya çalışırken Deniz Esin Bozoklar'ı darbetti. Olaydan 5 gün sonra, 31 Mayıs 2021'de başka bir hemşire, Deniz Esin Bozoklar'ın bacağındaki morluğu fark edince olay ortaya çıktı.
ZİHİNSEL VE BEDENSEL ENGELLİ KALDI
Bunun üzerine Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Bir süre sonra kentteki özel bir hastaneye sevk edilen Deniz Esin Bozoklar, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktorlar, Abdullah-Sema Bozoklar çiftine kızlarının hem bedensel hem de zihinsel engelli olduğunu söyledi.
E-DEVLET MESAJIYLA ÖĞRENDİLER
İdari soruşturma sonunda üniversite, Bağrıyanık'ın sözleşmesini feshederken, Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde de "kasten yaralama" suçundan hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bozoklar çifti ise hemşirenin kızlarına şiddet uyguladığını e-Devlet'ten gelen duruşma günü mesajıyla öğrendi.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKINCA TUTUKLANDI
Hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık tutuksuz yargılanırken, 21 Ocak'ta Deniz Esin Bozoklar'a uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde, 14 dakika süren kan alma işlemi sırasında hemşirenin Deniz Esin Bozoklar'a sık sık şiddet uyguladığı görüldü. İddiaya göre, bu sırada hemşire bebeğin bacağını da kırdı. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra, 23 Ocak'ta yapılan 7'nci duruşmaya katılmayan Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı. 25 Ocak'ta Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim olan Bağrıyanık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.