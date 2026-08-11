ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA GİRDİ Hazel Dırık Bağrıyanık'ın yargılaması sürerken, Adli Tıp Kurumu raporu da dosyaya girdi. 62 sayfalık raporun sonuç kısmında şu ifadeler yer aldı: "Küçükte saptanan psikomotor gelişim geriliği, epilepsi, serebral palsi tanılarının küçüğün kendisinde mevcut hastalık olarak değerlendirildiği, değerlendirilen beyin işlev bozukluklarının iyileşmesi olanağı bulunmayan hastalık niteliğinde olduğu, ancak kişinin kendisinde mevcut hastalık olarak değerlendirildiği, dava konusu olayla illiyet bağı kurulamadığı, küçüğün 29 Nisan tarihinde Kurulumuzda yapılan ortopedi muayenesinde tespit edilen yürüme bozukluğu, her iki alt ekstremitedeki rijidite, her iki ayakta pes valgus olarak tespit edilen yardımla mekanik destek ve/veya bir yardımcı cihaz olmaksızın ayağa kalkamama düzeyinde yürüme ve hareket bozukluğunun küçüğün kendisinde mevcut hastalık olarak değerlendirildiği, dava konusu olayla illiyet bağı kurulamadığı, küçüğün 29 Nisan 2026 tarihinde Kurulumuzda yapılan ortopedi muayenesinde dava konusu olayda tespit edilen femur diafiz kırığına bağlı sekel lezyon tespit edilmediği cihetiyle; organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tarif ve tespit edilmediği oy birliği ile mütalaa olunur."

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Raporun dosyaya girmesinin ardından Hazel Dırık Bağrıyanık'ın avukatı, mahkemeye verdiği dilekçeyle müvekkilinin tutuklu kalmasının usul ve yasalara aykırı olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Hakim, kuvvetli suç şüphesinin somut olgularının bulunması ve sanığın tutuklanma tarihi dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tahliye talebini reddetti.

"BUNU NİYE GÖRMEZDEN GELİYORLAR"

Sema Bozoklar, Adli Tıp Kurumu raporunu okuyunca çok şaşırdığını belirterek, "Hastaneyi kusursuz buluyorlar, hemşireyi kusursuz buluyorlar, yani kusurlu olan ben miyim burada? Ben çocuğumu doğurup hastaneye koyduğum için ben mi suçluyum? Benim çocuğum doğdu, solunum sıkıntısı yoktu, beyin ultrasonları temizdi. 2,5 ay boyunca bu şekilde hiçbir sıkıntısı yoktu, stabil bir durumdaydı. 2,5 ay sonra benim çocuğum darbediliyor. 5 gün sonra benim çocuğumun bacağının kırığı fark ediliyor ve gecesinde benim çocuğum havale geçiriyor. Sabahına da nöbet ilacı başlanıyor. Bunu niye görmezden geliyorlar anlamıyorum" diye konuştu.

"EPİLEPSİ İLACINA NEDEN DOĞUMDAN İTİBAREN BAŞLANMADI" Doğumdan sonra Deniz Esin Bozoklar'ın muayenesinde hiçbir hastalık ya da engel tespit edilmediğini, düşük kiloda doğduğu için kuvöze alındığını ifade eden Bozoklar, "Madem benim çocuğum doğuştan epilepsiydi, madem benim çocuğum doğuştan engelliydi, bunu bana neden söylemediler ya da neden nörolojik bir takip içerisinde almadılar benim çocuğumu? Ultrason (USG) çekiyorlar, beyin USG'leri temiz. Bunu siz nasıl belirtirsiniz? Darp gördükten 1 ay sonrasında USG'lerinde bozulma oluyor. 5 gün boyunca benim çocuğum kırık bacakla öylece duruyor, gecesinde benim çocuğum havale geçiriyor. Havaleden sonraki gün benim çocuğumun epilepsi ilacına başlanıyor. Madem benim çocuğumda doğuştan itibaren epilepsisi vardı, neden bu epilepsi ilacı doğuştan itibaren başlamadı? Bunu soruyorum ben Adli Tıp Kurumu'na" ifadelerini kullandı.

"EN AZINDAN BENİ VE EŞİMİ KUSURLU ÇIKARMAMIŞ"

Sema Bozoklar, konuşmasına şöyle devam etti: "Hemşirenin darbından sonra benim çocuğumun bacağı kırılıyor, 5 gün boyunca benim çocuğum kırık bacakla öylece duruyor ve şu an benim çocuğumun bacağı kısa ve içe dönük. Bunda da yine hemşireyi kusursuz buluyorlar, yine illiyet bağı kurma yok. Benim çocuğum doğduğu andan itibaren hiçbir şekilde engelliliğe dair ya da epilepsiye dair bir bulgusu yok. Her şeyi normal, stabil. Sadece beslenmesinden kaynaklı kusmaları oluyor, bana doktorların belirttiği de bu şekilde.