İstanbul’da temmuz ayında hava kirliliği yüzde 7 azaldı! O ilçede artış yüzde 76’yı buldu

İstanbul'da temmuz ayına ilişkin hava kirliliği verileri, kent genelinde sevindiren bir tabloyu ortaya çıkardı. Yapılan ölçümlerde havadaki PM10 yoğunluğu geçen yılın aynı ayına göre düşüş gösterdi. Ancak İstanbul'un her noktasında aynı değişim yaşanmadı. Bazı istasyonlarda kirlilik belirgin şekilde artarken, bazı bölgelerde ise ciddi düşüşler kaydedildi.

Çalışmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İBB'nin hava kalitesi istasyonlarından alınan veriler incelendi. 26 istasyonda temmuz ayı PM10 ortalaması 29,77 mikrogram/metreküp olurken, geçen yıl bu değer 32,04 mikrogram/metreküp olarak ölçülmüştü.

İstanbul'da temmuz ayı hava kirliliği verileri, kent genelinde iyileşmeye işaret etti. İTÜ bünyesinde Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından yapılan çalışmada, PM10 yoğunluğunun geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 azaldığı belirlendi.

Sultangazi 3, temmuz ayında en yüksek PM10 değerinin ölçüldüğü istasyon oldu.

EN YÜKSEK DEĞER SULTANGAZİ 3'TE ÖLÇÜLDÜ

Kent genelinde ortalama kirlilik azalırken bazı istasyonlarda yüksek değerler kaydedildi. Temmuz ayında en yüksek PM10 ölçümü Sultangazi 3 istasyonunda yapıldı. Bu noktada hava kirliliği 56,66 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü. Sultangazi 3'ü 55,31 mikrogram/metreküp ile Kağıthane 1, 51,41 mikrogram/metreküp ile Sultangazi 2 izledi.

En düşük değer ise Kandilli 1 istasyonunda kaydedildi. Buradaki PM10 konsantrasyonu 14,14 mikrogram/metreküp oldu. Kandilli 1'in ardından en düşük ölçümler Üsküdar 1 ve Ümraniye 1 istasyonlarında yapıldı. Bu istasyonlarda değerler sırasıyla 15,75 ve 16,15 mikrogram/metreküp olarak belirlendi.