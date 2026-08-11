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İstanbul’da temmuz ayında hava kirliliği yüzde 7 azaldı! O ilçede artış yüzde 76’yı buldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul’da temmuz ayında hava kirliliği yüzde 7 azaldı! O ilçede artış yüzde 76’yı buldu

İstanbul'da temmuz ayında hava kirliliği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 geriledi. 26 istasyondan alınan ölçümlerde ortalama PM10 değeri 29,77 mikrogram/metreküpe düştü. Ancak bazı bölgelerde kirlilik arttı.

İstanbul'da temmuz ayına ilişkin hava kirliliği verileri, kent genelinde sevindiren bir tabloyu ortaya çıkardı. Yapılan ölçümlerde havadaki PM10 yoğunluğu geçen yılın aynı ayına göre düşüş gösterdi. Ancak İstanbul'un her noktasında aynı değişim yaşanmadı. Bazı istasyonlarda kirlilik belirgin şekilde artarken, bazı bölgelerde ise ciddi düşüşler kaydedildi.

İstanbul'da temmuz ayında PM10 kaynaklı hava kirliliği yüzde 7 azaldı. (A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşivi)İstanbul'da temmuz ayında PM10 kaynaklı hava kirliliği yüzde 7 azaldı. (A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşivi)

İSTANBUL HAVASINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

İstanbul'da temmuz ayı hava kirliliği verileri, kent genelinde iyileşmeye işaret etti. İTÜ bünyesinde Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından yapılan çalışmada, PM10 yoğunluğunun geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 azaldığı belirlendi.

Çalışmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İBB'nin hava kalitesi istasyonlarından alınan veriler incelendi. 26 istasyonda temmuz ayı PM10 ortalaması 29,77 mikrogram/metreküp olurken, geçen yıl bu değer 32,04 mikrogram/metreküp olarak ölçülmüştü.

Sultangazi 3, temmuz ayında en yüksek PM10 değerinin ölçüldüğü istasyon oldu.Sultangazi 3, temmuz ayında en yüksek PM10 değerinin ölçüldüğü istasyon oldu.

EN YÜKSEK DEĞER SULTANGAZİ 3'TE ÖLÇÜLDÜ

Kent genelinde ortalama kirlilik azalırken bazı istasyonlarda yüksek değerler kaydedildi. Temmuz ayında en yüksek PM10 ölçümü Sultangazi 3 istasyonunda yapıldı. Bu noktada hava kirliliği 56,66 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü. Sultangazi 3'ü 55,31 mikrogram/metreküp ile Kağıthane 1, 51,41 mikrogram/metreküp ile Sultangazi 2 izledi.

En düşük değer ise Kandilli 1 istasyonunda kaydedildi. Buradaki PM10 konsantrasyonu 14,14 mikrogram/metreküp oldu. Kandilli 1'in ardından en düşük ölçümler Üsküdar 1 ve Ümraniye 1 istasyonlarında yapıldı. Bu istasyonlarda değerler sırasıyla 15,75 ve 16,15 mikrogram/metreküp olarak belirlendi.

Kent genelinde hava kirliliği azalırken bazı istasyonlarda artış görüldü.Kent genelinde hava kirliliği azalırken bazı istasyonlarda artış görüldü.

17 İSTASYONDA DÜŞÜŞ, 9 İSTASYONDA ARTIŞ

Veriler, İstanbul'un tamamında aynı yönde bir değişim yaşanmadığını da ortaya koydu. 26 istasyonun 17'sinde hava kirliliği geçen yılın temmuz ayına göre azalırken, 9 istasyonda artış görüldü. Kirlilikteki değişimin en dikkat çekici olduğu istasyonlar şöyle:

  • En fazla artış: Sarıyer, yüzde 76,37
  • İkinci en yüksek artış: Kumköy, yüzde 64,51
  • En fazla azalış: Ümraniye 1, yüzde 46,76
  • İkinci en fazla azalış: Üsküdar 1, yüzde 40,95
  • Üçüncü en fazla azalış: Yenibosna, yüzde 40,21

Sarıyer'de PM10 değeri geçen yıl 15,59 mikrogram/metreküp iken bu yıl 27,49 mikrogram/metreküpe çıktı. Kumköy'de ise 18,88 mikrogram/metreküp olan değer 31,06 mikrogram/metreküpe yükseldi.

Buna karşılık Ümraniye 1'de 30,34 mikrogram/metreküp olan ortalama 16,15 mikrogram/metreküpe geriledi. Üsküdar 1'de 26,68'den 15,75'e, Yenibosna'da ise 40,59'dan 24,27 mikrogram/metreküpe düştü.

Geçen yıl 32,04 mikrogram olan PM10 ortalaması bu yıl geriledi.Geçen yıl 32,04 mikrogram olan PM10 ortalaması bu yıl geriledi.

İSTASYONLARDAKİ PM10 DEĞERLERİ

İstasyon
2025 Temmuz
2026 Temmuz
Değişim
Aksaray
35,52
31,99
-%9,96
Alibeyköy
24,89
17,18
-%30,99
Arnavutköy
16,03
19,45
+%21,37
Avcılar
30,63
19,45
+%21,37*
Bağcılar
37,46
24,50
-%34,60
Beşiktaş
30,40
19,24
-%36,71
Beylikdüzü
30,88
42,47
+%37,54
Büyükada
21,48
17,25
-%19,70
Çatladıkapı
31,16
33,58
+%7,78
Esenler
29,19
21,25
-%27,21
Kadıköy
26,58
30,16
+%13,50
Kağıthane 1
43,57
55,31
+%26,94
Kandilli 1
19,59
14,14
-%27,81
Kartal
36,45
23,63
-%35,17
Kumköy
18,88
31,06
+%64,51
Maslak
26,01
20,22
-%22,23
Sancaktepe
56,91
41,21
-%27,60
Sarıyer
15,59
27,49
+%76,37
Selimiye
26,00
33,47
+%28,71
Sultangazi 1
45,04
40,90
-%9,20
Sultangazi 2
35,04
51,41
+%46,70
Sultangazi 3
52,50
56,66
+%7,93
Tuzla
45,62
41,88
-%8,21
Ümraniye 1
30,34
16,15
-%46,76
Üsküdar 1
26,68
15,75
-%40,95
Yenibosna
40,59
24,27
-%40,21

Prof. Dr. Hüseyin Toros, düşüşün birden fazla faktörle ilişkili olabileceğini belirtti.Prof. Dr. Hüseyin Toros, düşüşün birden fazla faktörle ilişkili olabileceğini belirtti.

UZMANINDAN HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ

Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul genelinde partikül madde konsantrasyonunun düşmesini hava kalitesi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Toros'a göre düşüşün tek bir nedeni bulunmuyor. Ulaşım kaynaklı emisyonları azaltmaya yönelik uygulamalar, sanayide alınan çevresel önlemler, yakıt kalitesindeki iyileşmeler ve meteorolojik koşulların birlikte etkili olmuş olabileceği değerlendiriliyor.

Ancak kent genelindeki ortalamaların düşmesi, bütün bölgelerde hava kalitesinin aynı oranda iyileştiği anlamına gelmiyor.

Toros, bazı istasyonlarda PM10 seviyelerinin yükseldiğine dikkat çekerek bölgesel hava kirliliği kaynaklarının devam ettiğini belirtti. Hava kalitesinin kalıcı biçimde iyileşmesi için ulaşım, sanayi, enerji kullanımı ve şehirleşme alanlarında çevre dostu uygulamaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul'da hava kalitesinin iyileşmesinde vatandaşların da katkısı bulunuyor.İstanbul'da hava kalitesinin iyileşmesinde vatandaşların da katkısı bulunuyor.

HAVA KALİTESİNİN KORUNMASINDA VATANDAŞLARA DA GÖREV DÜŞÜYOR

Prof. Dr. Toros, hava kirliliğinin azaltılmasında vatandaşların günlük tercihlerinin de etkili olabileceğini ifade etti.

Bu kapsamda toplu taşımanın daha fazla tercih edilmesi, enerji tasarrufuna önem verilmesi, yeşil alanların artırılması ve emisyonları azaltmaya yönelik çalışmaların desteklenmesi gerektiğine işaret etti.

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