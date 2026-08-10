Bartın'da vahşet! Arkadaşının başını çekiçle ezdi

Bartın'da bir kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu. Başına çekiçle vurularak öldürüldüğü değerlendirilen 55 yaşındaki Osman Togo'nun ev arkadaşı A.B. gözaltına alındı.

Olay, Kozcağız beldesine bağlı Bakraçboz köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aynı evde yaşayan A.B. (55) ile Osman Togo (55) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.B., eline aldığı çekiçle Togo'nun başına vurarak öldürdü.

ÜZERİNİ DALLARLA ÖRTTÜ

A.B.'nin, Togo'nun cansız bedenini evin bahçesine taşıdığı ve üzerini ağaç dallarıyla örttüğü öne sürüldü. İddiaya göre A.B.'nin cinayeti anlattığı bir yakını, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, Togo'nun cansız bedenini bahçede buldu.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, A.B.'yi Boğaz mevkisinde yakalayarak gözaltına aldı. A.B.'nin boğazında sarılı halde bir halat bulunduğu da iddia edildi.

Togo'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gözaltına alınan A.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. A.B'nin daha önce de adam yaralama, kavga gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu ve cezaevinde yattığı öğrenildi.

Tokat'ın Pazar ilçesi Dereköy nüfusuna kayıtlı olan Osman Togo'nun bir süredir A.B. ile birlikte seyyar satıcılık yaptığı ve aynı evde kaldığı kaydedildi.

Togo'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.