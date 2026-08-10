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Evlat demeye bin şahit gerek! 85 yaşındaki annesini sopayla dövdü: İşte dehşete düşüren o anlar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Evlat demeye bin şahit gerek! 85 yaşındaki annesini sopayla dövdü: İşte dehşete düşüren o anlar

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 85 yaşındaki İslim Yaprak, evinin bahçesinde oğlu İbrahim Yaprak'ın sopa ve yumrukla saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 85 yaşındaki İslim Yaprak, evinin bahçesinde oğlu İbrahim Yaprak'ın sopa ve yumrukla saldırısına uğradı. Ağır yaralanan yaşlı kadın hastanede tedavi altına alınırken gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

85 YAŞINDAKİ ANNESİNİ SOPAYLA DARBETTİ! O ANLAR KAMERADA

İddiaya göre 53 yaşındaki İbrahim Yaprak, henüz bilinmeyen nedenle annesi İslim Yaprak'a evlerinin bahçesinde sopa ve yumrukla saldırdı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan yaşlı kadının yardımına komşuları koştu.

KOMŞULARI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Kanlar içinde kalan İslim Yaprak, komşuları tarafından Bozova Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan 85 yaşındaki kadının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yaşlı kadının tedavisi sürerken ihbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İbrahim Yaprak'ı gözaltına aldı.

Evlat demeye bin şahit gerek! 85 yaşındaki annesini sopayla dövdü: İşte dehşete düşüren o anlar - 1

10 GÜN ÖNCE TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

İbrahim Yaprak'ın İsviçre'de eşini boğduğu, bu olay nedeniyle yaklaşık 15 yıl cezaevinde kaldığı ve tahliye edildikten sonra Türkiye'ye döndüğü belirtildi.

Şüphelinin olaydan yaklaşık 10 gün önce Türkiye'ye geldiği ve annesi İslim Yaprak ile birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi.

Bu bilgi, ajans haberine dayandırıldı. Şüphelinin İsviçre'deki mahkumiyetine ilişkin bağımsız bir resmi mahkeme kaydı mevcut kaynaklar arasında yer almadığından ayrıntılar genişletilmedi.

Evlat demeye bin şahit gerek! 85 yaşındaki annesini sopayla dövdü: İşte dehşete düşüren o anlar - 2

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan İbrahim Yaprak, adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

SALDIRI ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan yaşlı kadının uğradığı şiddet çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde şüphelinin elindeki sopayla annesine birden fazla kez vurduğu, yaşlı kadının aldığı darbeler nedeniyle güçsüz düştüğü görüldü.

Şiddet görüntülerinin mağdurun onurunu ve mahremiyetini koruyacak biçimde kullanılmasının, darbe anlarının tekrar tekrar gösterilmemesinin ve mağdurun yüzünün açık biçimde yayımlanmamasının gerekli olduğu değerlendirildi.

Evlat demeye bin şahit gerek! 85 yaşındaki annesini sopayla dövdü: İşte dehşete düşüren o anlar - 3

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İslim Yaprak'ın hastanedeki tedavisi sürerken olayın nedeni henüz açıklanmadı. Jandarma ve savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Şüphelinin tutuklanmış olması yargılamanın tamamlandığı veya hakkındaki suçlamaların kesinleştiği anlamına gelmiyor. Adli süreçte ortaya çıkacak yeni bilgilerin soruşturma makamlarının açıklamaları doğrultusunda aktarılması gerekiyor.

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