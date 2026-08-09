Manisa’da korkutan yangın! 8 saat sonra kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 6 helikopter, 33 arazöz ve 4 dozer ile Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi.

Fotoğraf (DHA)

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN KOORDİNASYON AÇIKLAMASI

Yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmaları yakından takip eden Manisa Valiliği, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, yangına Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda, valiliğin yangın risk azaltma unsurlarıyla birlikte hızlı şekilde müdahale edildiği belirtildi.

Valiliğin açıklamasında, "Bu kapsamda yangına 16 hava aracı, 49 söndürme ekibi, 7 dozer ve kepçe, 14 emniyet ekibi, 1 AFAD, 1 sağlık ekibi, yangın risk azaltma planı ekipleriyle gönüllülerden oluşan 309 personelle etkin bir şekilde müdahale devam etmektedir. Yangın alanında gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup gelişmeler valiliğimizin kriz merkezi koordinesinde takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.