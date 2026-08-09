Manisa’da korkutan yangın! 8 saat sonra kontrol altına alındı
Manisa’nın Kula ilçesinde tarım arazisinde başlayarak rüzgârın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahalenin ardından 8 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına 309 personel ve çok sayıda hava aracıyla müdahale edilirken, bölgede soğutma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.
Manisa'nın Kula ilçesi Seyitali Mahallesi Gargar mevkisinde saat 16.00 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alanı tehdit etti.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 6 helikopter, 33 arazöz ve 4 dozer ile Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi.
MANİSA VALİLİĞİ'NDEN KOORDİNASYON AÇIKLAMASI
Yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmaları yakından takip eden Manisa Valiliği, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, yangına Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda, valiliğin yangın risk azaltma unsurlarıyla birlikte hızlı şekilde müdahale edildiği belirtildi.
Valiliğin açıklamasında, "Bu kapsamda yangına 16 hava aracı, 49 söndürme ekibi, 7 dozer ve kepçe, 14 emniyet ekibi, 1 AFAD, 1 sağlık ekibi, yangın risk azaltma planı ekipleriyle gönüllülerden oluşan 309 personelle etkin bir şekilde müdahale devam etmektedir. Yangın alanında gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup gelişmeler valiliğimizin kriz merkezi koordinesinde takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
8 SAATLİK MÜCADELE SONUÇ VERDİ
Alevlerin yayılmasını önlemek için havadan ve karadan yoğun müdahalede bulunan ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık 8 saat süren müdahalenin ardından tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla adli makamlarca soruşturma başlatıldı.