Erzurum'da 10 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, eski SSK Hastanesi istikametinde 2 kamyon ve 8 otomobil olmak üzere toplam 10 araç kazaya karıştı.

Yoğun yağışın başladığı dakikalarda meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle kamyonlardan biri yan dönerek yolu kapatırken, diğer kamyon ise Büyükşehir Belediyesi yönündeki kavşak bölümünde durabildi.