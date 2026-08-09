Sokakta düşen yaşlı adam evinin kapısında hayatını kaybetti
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Eskişehir'de sokakta yürürken dengesini kaybederek yere düşen 72 yaşındaki Niyazi A., mahalle sakinlerinin yardımıyla evine kadar götürüldü. Komşularının desteğiyle kapısının önüne kadar getirilen yaşlı adam, tam içeri gireceği sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Niyazi A. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, Hacı Seyit Mahallesi Kartaltepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 72 yaşındaki Niyazi A., evinden birkaç sokak ötede yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü.
Yaşlı adamın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Mahalle sakinlerinin desteğiyle ayağa kaldırılan ve yürütülerek evine götürülen Niyazi A., tam kapısının önüne geldiği sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Niyazi A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.