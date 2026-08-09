Sokakta düşen yaşlı adam evinin kapısında hayatını kaybetti

Eskişehir'de sokakta yürürken dengesini kaybederek yere düşen 72 yaşındaki Niyazi A., mahalle sakinlerinin yardımıyla evine kadar götürüldü. Komşularının desteğiyle kapısının önüne kadar getirilen yaşlı adam, tam içeri gireceği sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Niyazi A. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.