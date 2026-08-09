Karaman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi refüje çıkarak ağaçları devirdi. Kazada yaralanan 2 yolcu, ilk müdahalelerinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karaman'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak refüje çıkan ticari taksideki 2 yolcu yaralandı. Ağaçları devirerek durabilen araçta hasar oluştu.

Kaza, Siyahser Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. E.K. yönetimindeki 70 T 0087 plakalı ticari taksi, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

AĞAÇLARI DEVİREREK DURDU

Refüje çıkan ticari taksi, burada bulunan ağaçları devirerek durabildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan A.Y. (28) ile D.A. (32) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri yaralı yolculara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. A.Y. ile D.A., daha sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Ticari taksinin refüje çıkmasına neden olan kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.