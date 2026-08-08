Pazar günü poyrazın etkisini artıracağı Kilyos, Riva ve Şile kıyılarında dalga ve çeken akıntı riski nedeniyle deniz planlarında dikkatli olunması gerekiyor.
DENİZE GİRECEKLERE KRİTİK UYARI: ÇEKEN AKINTI TEHLİKESİ!
İstanbul'un Karadeniz kıyılarında yağışa poyrazdan esecek kuvvetli rüzgarın da eşlik edeceğini belirten Tek, pazar günü Kilyos, Riva ve Şile için deniz planı yapılmaması gerektiğini söyledi.
Tek, bu bölgelerde rüzgarın etkisiyle çeken akıntıların da oluşabildiğine işaret etti.
Hafta sonunun ardından kuzeyden gelecek daha serin havayla sıcaklıkların düşmesi, 10-20 Ağustos döneminde ise birçok bölgede mevsim normallerine yaklaşması bekleniyor.
HAVA SICAKLIKLARI NE ZAMAN DÜŞECEK? UZMAN TARİH VERDİ
Ağustos ayının ilk ve son 10 günlük dönemlerinin daha sıcak göründüğünü kaydeden Tek, "10'u ile 20'si arası diyebiliriz buna, o periyotta da biraz daha mevsim normallerinde, zaman zaman altına düşen değerleri göreceğiz" sözleriyle orta vadeli görünümü açıkladı.
Tek, 10 Ağustos'tan itibaren özellikle kuzey kesimlerin daha rahat bir hava yaşayacağını, güneydeki yüksek sıcaklıkların ise devam edeceğini söyledi.
Yaz mevsiminin bu yıl daha uzun süreceğini değerlendiren Tek, sıcak havanın eylül ayında da hissedileceğini söyledi.
Tek, eylül ayında sıcaklık değerlerinin ayın kendi ortalamalarının üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek yaz koşullarının önümüzdeki dönemde de etkisini sürdüreceği değerlendirmesinde bulundu.
8 Ağustos bölge bölge hava durumu detayları
8 AĞUSTOS BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA34°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL33°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA36°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR36°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE32°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
KARS29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA37°C
Az bulutlu ve açık
VAN29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA41°C
Az bulutlu ve açık