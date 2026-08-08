Tek, bu bölgelerde rüzgarın etkisiyle çeken akıntıların da oluşabildiğine işaret etti.

İstanbul'un Karadeniz kıyılarında yağışa poyrazdan esecek kuvvetli rüzgarın da eşlik edeceğini belirten Tek, pazar günü Kilyos, Riva ve Şile için deniz planı yapılmaması gerektiğini söyledi.

Pazar günü poyrazın etkisini artıracağı Kilyos, Riva ve Şile kıyılarında dalga ve çeken akıntı riski nedeniyle deniz planlarında dikkatli olunması gerekiyor.

Hafta sonunun ardından kuzeyden gelecek daha serin havayla sıcaklıkların düşmesi, 10-20 Ağustos döneminde ise birçok bölgede mevsim normallerine yaklaşması bekleniyor.

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Ağustos ayının ilk ve son 10 günlük dönemlerinin daha sıcak göründüğünü kaydeden Tek, "10'u ile 20'si arası diyebiliriz buna, o periyotta da biraz daha mevsim normallerinde, zaman zaman altına düşen değerleri göreceğiz" sözleriyle orta vadeli görünümü açıkladı.

Tek, 10 Ağustos'tan itibaren özellikle kuzey kesimlerin daha rahat bir hava yaşayacağını, güneydeki yüksek sıcaklıkların ise devam edeceğini söyledi.

Yaz mevsiminin bu yıl daha uzun süreceğini değerlendiren Tek, sıcak havanın eylül ayında da hissedileceğini söyledi.

Tek, eylül ayında sıcaklık değerlerinin ayın kendi ortalamalarının üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek yaz koşullarının önümüzdeki dönemde de etkisini sürdüreceği değerlendirmesinde bulundu.