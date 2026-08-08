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Kuzeyde sağanak, güneyde sıcak hava etkili olacak, Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgar kuvvetlenecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kuzeyde sağanak, güneyde sıcak hava etkili olacak, Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgar kuvvetlenecek

MGM hava durumu raporuna göre, bugün Türkiye’nin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in bazı noktalarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Güney kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalırken, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Ağustos tahminine göre bugün kuzey kesimler ile Akdeniz'in bazı bölgelerinde sağanak geçişleri görülecek, Türkiye'nin güneyinde ise sıcak hava etkisini sürdürecek. Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar beklendiği için deniz ve açık alan planlarında dikkatli olunması gerekiyor. İstanbul'da hava bugün büyük ölçüde sakin seyrederken pazar günü yağış ve poyraz bekleniyor.

8 Ağustos Cumartesi günü Kırklareli, Çorum ve Amasya çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Toroslar’da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. (Görseller: A Haber Foto Arşiv, AA ve MGM)8 Ağustos Cumartesi günü Kırklareli, Çorum ve Amasya çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Toroslar’da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. (Görseller: A Haber Foto Arşiv, AA ve MGM)

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yerel karakter taşıması nedeniyle aynı il içinde kısa mesafelerde farklı hava koşulları görülebilecek.

Yağışların kuzey ve iç kesimlerde yerel olarak görülmesi beklenirken güney bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.Yağışların kuzey ve iç kesimlerde yerel olarak görülmesi beklenirken güney bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

GÜNEYDE SICAK HAVA ETKİSİNİ KORUYOR

Hava sıcaklıklarının Türkiye'nin güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu'da günün en sıcak saatlerinde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkabileceği öngörülüyor. Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde de yüksek sıcaklıklar günlük yaşamı etkilemeye devam edecek.

Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması bekleniyor.Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması bekleniyor.

MARMARA VE KUZEY EGE'DE RÜZGAR KUVVETLENECEK

Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar özellikle deniz ulaşımı, küçük tekneler, motosiklet kullanımı ve açık alan etkinliklerinde olumsuzluk oluşturabilir.

İstanbul’da 8 Ağustos Cumartesi günü belirgin bir yağış beklenmezken kuzeyli rüzgarın kent genelinde etkisini hissettirmesi öngörülüyor.İstanbul’da 8 Ağustos Cumartesi günü belirgin bir yağış beklenmezken kuzeyli rüzgarın kent genelinde etkisini hissettirmesi öngörülüyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da 8 Ağustos Cumartesi günü hava koşullarında belirgin bir yağışlı sistem öne çıkmıyor. Ancak kuzeyli rüzgarın etkisi hissedilecek ve kentin özellikle Karadeniz'e yakın kesimlerinde hava diğer ilçelere göre daha serin seyredecek.

İstanbul için asıl değişimin 9 Ağustos Pazar günü yaşanması bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, pazar günü kentin özellikle kuzey ilçelerinde yerel yağış geçişleri görülebileceğini belirtti.

İstanbul’da 9 Ağustos Pazar günü özellikle kuzey ilçelerde yerel yağış geçişleri beklenirken poyrazın da kuvvetlenmesi bekleniyor.İstanbul’da 9 Ağustos Pazar günü özellikle kuzey ilçelerde yerel yağış geçişleri beklenirken poyrazın da kuvvetlenmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ VE POYRAZ GELİYOR

Adil Tek'in A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmeye göre İstanbul'da pazar günü öğle saatleri çevresinde yağış ihtimali artacak.

Atmosfer modellerinde yağış miktarının metrekareye yaklaşık 4 ila 10 kilogram arasında değişebileceği görülüyor. Yağışın özellikle İstanbul'un kuzey ilçelerinde daha etkili olması bekleniyor.

Aynı sistem Trakya'nın bazı kesimleri ile Kırklareli ve Edirne çevresinde de yerel yağış oluşturabilir.

Pazar günü poyrazın etkisini artıracağı Kilyos, Riva ve Şile kıyılarında dalga ve çeken akıntı riski nedeniyle deniz planlarında dikkatli olunması gerekiyor.Pazar günü poyrazın etkisini artıracağı Kilyos, Riva ve Şile kıyılarında dalga ve çeken akıntı riski nedeniyle deniz planlarında dikkatli olunması gerekiyor.

DENİZE GİRECEKLERE KRİTİK UYARI: ÇEKEN AKINTI TEHLİKESİ!

İstanbul'un Karadeniz kıyılarında yağışa poyrazdan esecek kuvvetli rüzgarın da eşlik edeceğini belirten Tek, pazar günü Kilyos, Riva ve Şile için deniz planı yapılmaması gerektiğini söyledi.

Tek, bu bölgelerde rüzgarın etkisiyle çeken akıntıların da oluşabildiğine işaret etti.

Hafta sonunun ardından kuzeyden gelecek daha serin havayla sıcaklıkların düşmesi, 10-20 Ağustos döneminde ise birçok bölgede mevsim normallerine yaklaşması bekleniyor.Hafta sonunun ardından kuzeyden gelecek daha serin havayla sıcaklıkların düşmesi, 10-20 Ağustos döneminde ise birçok bölgede mevsim normallerine yaklaşması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI NE ZAMAN DÜŞECEK? UZMAN TARİH VERDİ

Ağustos ayının ilk ve son 10 günlük dönemlerinin daha sıcak göründüğünü kaydeden Tek, "10'u ile 20'si arası diyebiliriz buna, o periyotta da biraz daha mevsim normallerinde, zaman zaman altına düşen değerleri göreceğiz" sözleriyle orta vadeli görünümü açıkladı.

Tek, 10 Ağustos'tan itibaren özellikle kuzey kesimlerin daha rahat bir hava yaşayacağını, güneydeki yüksek sıcaklıkların ise devam edeceğini söyledi.

Yaz mevsiminin bu yıl daha uzun süreceğini değerlendiren Tek, sıcak havanın eylül ayında da hissedileceğini söyledi.

Tek, eylül ayında sıcaklık değerlerinin ayın kendi ortalamalarının üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek yaz koşullarının önümüzdeki dönemde de etkisini sürdüreceği değerlendirmesinde bulundu.

8 Ağustos bölge bölge hava durumu detayları8 Ağustos bölge bölge hava durumu detayları

8 AĞUSTOS BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA34°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL33°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA36°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR36°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA34°C
Az bulutlu
ÇANKIRI35°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR32°C
Az bulutlu
KONYA35°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE32°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM30°C
Az bulutlu
KARS29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA37°C
Az bulutlu ve açık
VAN29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA41°C
Az bulutlu ve açık

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