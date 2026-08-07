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Balıkesir'de lunaparkta silahlı kavga: 12 kişi yaralandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Balıkesir'de lunaparkta silahlı kavga: 12 kişi yaralandı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki lunaparkta kapanış saatinin ardından çıkan kavgada av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken polis, olayla ilgili 6 şüpheliyi yakaladı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kurulan panayırdaki lunaparkta çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 6 şüpheliyi yakaladı.

LUNAPARK KAPANDIKTAN SONRA GELDİLER

Olay, ilçede kurulan panayırdaki lunaparkın kapanış saatinden sonra meydana geldi. Alana gelen birkaç kişi, lunaparktaki aletleri kullanmak istedi.

Lunapark görevlilerinin buna izin vermemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

ARBEDE SIRASINDA AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın kısa sürede arbedeye dönüşmesi üzerine zanlılardan biri, yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etmeye başladı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 12 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı kavgayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheliyi yakaladı.

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