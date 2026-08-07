Tokat’ın Niksar ilçesinde traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: İkiye ayrılan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aralarında 2 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye ayrılan traktörün 76 yaşındaki sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.