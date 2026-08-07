Tokat’ın Niksar ilçesinde traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: İkiye ayrılan traktörün sürücüsü ağır yaralandı
Tokat’ın Niksar ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aralarında 2 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye ayrılan traktörün 76 yaşındaki sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ikiye ayrılırken kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Niksar ilçesine bağlı Kumçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Niksar'dan Tokat yönüne ilerleyen H.Ö. idaresindeki 34 VZK 06 plakalı hafif ticari araç ile İ.A. yönetimindeki 60 NH 847 plakalı traktör çarpıştı.
ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE TRAKTÖR İKİYE AYRILDI
Şiddetli çarpışma sonucunda traktör iki parçaya ayrıldı. Traktörün 76 yaşındaki sürücüsü İ.A. ağır yaralandı.
Hafif ticari aracın 34 yaşındaki sürücüsü H.Ö. ile araçta bulunan S.C., B.Ö. ve 2 yaşındaki U.Ö. de kazada yaralandı.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan traktör sürücüsü İ.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Traktör ile hafif ticari aracın nasıl çarpıştığının belirlenmesi amacıyla kazayla ilgili inceleme başlatıldı.