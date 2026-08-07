Park halindeki araçta kahreden son! Hareketsiz bulundu

Niğde'nin Bor ilçesinde bir kişi, organize sanayi bölgesinde park halindeki hafif ticari aracında ölü bulundu. Güvenlik görevlisinin hareketsiz halde fark ettiği sürücünün yaşamını yitirdiği sağlık ekiplerince belirlenirken, olayın nedeni yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 25. Cadde'de yaşanan olay, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Park halindeki hafif ticari aracın içinde sürücünün uzun süre hareketsiz olduğunu gören güvenlik görevlisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü N.E.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, N.E.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.