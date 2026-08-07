Çanakkale Boğazı'nda alarm! Kuru yük gemisi arızalandı

Yalova'dan Aliağa'ya seyir halindeki Barbados bayraklı 119 metre uzunluğundaki "OCEAN MARY" isimli kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı. Kaptanın telsizle yardım istemesi üzerine Kıyı Emniyeti ekipleri hızla bölgeye sevk edilirken, gemi kılavuz kaptan refakatinde römorkörlerle güvenli şekilde Doğanarslan Demir Sahası'na çekilerek demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda deniz trafiğini etkileyen olay, Gelibolu açıklarında meydana geldi. Yalova'dan Aliağa'ya gitmekte olan Barbados bayraklı "OCEAN MARY" isimli 119 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, geçiş sırasında makine arızası yaşadı.

ACİL MÜDAHALE BAŞLATILDI

Gemi kaptanı arızayı telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. İhbarın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "KURTARMA-18" ve "KURTARMA-19" römorkörleri bölgeye sevk edildi. Olası risklere karşı boğazdan geçiş yapacak diğer gemiler de arızaya ilişkin bilgilendirildi.

RÖMORKÖRLER DEVREYE GİRDİ

Arızalanan kuru yük gemisi, kılavuz kaptan refakatinde "KURTARMA-18" dümenciliğinde ve "KURTARMA-19" römorkörünün desteğiyle emniyetle yedeklenerek Doğanarslan Demir Sahası'na ulaştırıldı. Gemi burada güvenli şekilde demirletilirken, Çanakkale Boğazı'ndaki seyir güvenliği de kontrol altına alındı.