Ön tekerlek arızası felaket getirdi! PTS direğine çarptı: 1 yaralı

Eskişehir çevreyolu Ankara istikametinde seyir halindeki bir arazi aracı, iddiaya göre ön tekerleğinde meydana gelen arıza nedeniyle kontrolden çıkarak virajı alamadı ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarptı. Şiddetli kazada araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekipler bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.