Ön tekerlek arızası felaket getirdi! PTS direğine çarptı: 1 yaralı
Eskişehir çevreyolu Ankara istikametinde seyir halindeki bir arazi aracı, iddiaya göre ön tekerleğinde meydana gelen arıza nedeniyle kontrolden çıkarak virajı alamadı ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarptı. Şiddetli kazada araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekipler bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.
Eskişehir'de çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında, iddiaya göre ön tekerleğinde oluşan arıza faciaya davetiye çıkardı. Kontrolden çıkan arazi aracı, virajı alamayarak yol kenarındaki PTS direğine büyük bir şiddetle çarptı.
VİRAJI ALAMADI, PTS DİREĞİNE SAPLANDI
Kaza, çevreyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki arazi aracının ön tekerleğinde henüz bilinmeyen bir nedenle arıza oluştu. Tekerlekte yaşanan problem sonrası sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç virajı alamayarak yol kenarında bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarptı.
YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede trafik güvenliğini sağlarken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Ön tekerlekte yaşandığı öne sürülen arızanın kazaya etkisi araştırılıyor.