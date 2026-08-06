Tekirdağ'da zincirleme kaza: 29 kişi yaralandı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yolcu otobüsü, iki işçi servis minibüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 29 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, büyük bölümü ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yolcu otobüsü, 2 işçi servis minibüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 29 kişi hafif yaralandı.
Vakıflar Mahallesi'nde S.T. idaresindeki yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden 2 işçi servis minibüsü ile otomobile çarptı. Kazada araçlarda bulunan 29 kişi hafif yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların büyük bölümünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği öğrenildi. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.