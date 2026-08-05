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Muş'ta iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Muş'ta iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Muş kent merkezindeki Hastane Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Gece saatlerinde kent merkezindeki Hastane Kavşağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hafif yaralanan 2 kişi tedbir amacıyla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle kavşakta ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Hasar gören araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için olayla ilgili inceleme başlattı.

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