Kontrolden çıkan otomobil börekçiye girdi: 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iddiaya göre kavşağa süratli giren lüks otomobil kontrolden çıkarak börekçiye girdi. Kazada hafif yaralanan sürücü E.K. ile yolcu N.B.Ö. hastaneye kaldırıldı. İşletmede hasar oluşurken, araç çekiciyle kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iddiaya göre, kavşağa süratli giren lüks otomobil börekçiye dalarken, kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, Konacık Atatürk Bulvarı'nda sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi yönüne seyreden E.K idaresindeki 34 LIK 38 plakalı lüks otomobil, iddiaya göre, Bitez Kavşağı'na süratli şekilde girdi. Dönel kavşaktaki adayı ve kaldırımı aşan otomobil, yol kenarındaki elektrik panosunu devirdikten sonra börekçiye girdi. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Hafif şekilde yaralanan sürücü E.K. ile yolcu N.B.Ö., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



İşletmeye hasar veren otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

