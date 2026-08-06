160 kilometrelik mesafeyi paraşütle uçtu! Genç pilot gökyüzünde rekor peşinde
Kayseri'den havalanarak yaklaşık 160 kilometrelik yamaç paraşütü uçuşuyla Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine ulaşan 20 yaşındaki Efe Şimşeklier, gözünü daha uzun mesafeli uçuşlara dikti. Genç pilot, “İleride 400 kilometreyi aşan bir uçuş gerçekleştirmek istiyorum” diyerek hedefini açıkladı.
Kayseri'den havalanarak 160 kilometrelik uçuşla Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine ulaşan 20 yaşındaki Yamaç Paraşütü Mesafe Pilotu Efe Şimşeklier, gökyüzündeki hedeflerini anlattı.
5 yıldır yamaç paraşütü mesafe pilotluğu yapan Şimşeklier, Talas ilçesinde Amerikalı bir pilot ile birlikte Ali Dağı'ndan havalandı. Bir süre sonra Amerikalı pilot iniş yaparken, Şimşeklier uçuşuna devam etti.
Genç pilot, yaklaşık 5,5 saat süren uçuşun ardından 160 kilometre yol kat ederek Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine güvenli şekilde iniş yaptı.
"5-6 SAATLİK UÇUŞLAR GERÇEKLEŞTİRİYORUM"
Yaptığı sporun risklerine dikkat çeken Şimşeklier, Türkiye genelinde uzak mesafeli uçuşlar gerçekleştirdiğini söyledi.
Şimşeklier, "Türkiye genelinde uzak mesafeli uçuşlar yapıyorum. Kuş uçuşu olarak 100-200 kilometre ve 5-6 saatlik uçuşlar gerçekleştiriyorum. Kayseri'den Amerikalı arkadaşımla beraber havalandık ve yaklaşık 6 saatlik bir mesafe uçuşu yaptık" dedi.
Uçuş merakının çocukluk yıllarından geldiğini belirten Şimşeklier, "Uzak mesafe uçuşları bana daha cazip geliyor. Her uçuş bir olmuyor, ezbere gitmiyor, daha deneyimli ve daha riskli uçuşlar yaşatıyor" ifadelerini kullandı.
Kayseri'de uçuş yaptığı bölgenin dağlık olması nedeniyle zorlu şartlarla karşılaştığını anlatan Şimşeklier, riskleri dikkate alarak hareket ettiklerini vurguladı.
"3 BİN 500 METREDE TOROS DAĞLARI'NIN YANINDAN GEÇTİM"
Kahramanmaraş'a uçuşu sırasında yüksek irtifalara ulaştığını belirten Şimşeklier, yaşadığı anları şöyle anlattı:
"Kayseri'den kalkıyoruz ve ısınan havayla beraber yükseliyoruz. 3 bin 500 metredeyken Toros Dağları'nın yanından geçtim ve yer yer 4 bin metreye kadar yükseldiğim oldu. Dağların yanından geçerken korktuğum zamanlar oluyor. Acil bir durum olsa veya ufak bir sıkıntı çıksa çok tehlikeli. Resmen hiçliğin içinde uçuyoruz."
Şimşeklier, yamaç paraşütünde doğru eğitimin önemine dikkat çekerek bu sporun uzman kişilerden öğrenilmesi gerektiğini aktardı.
Genç pilot, gelecekte daha uzun mesafeli uçuşlar yapmak istediğini belirterek, "İleride 400 kilometreyi aşan bir uçuş gerçekleştirmek istiyorum. Eskilerde 350 kilometre uçuldu ama 400 kilometre rekorunu Kayseri'ye getirmek istiyorum" dedi.