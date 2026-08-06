160 kilometrelik mesafeyi paraşütle uçtu! Genç pilot gökyüzünde rekor peşinde

5 yıldır yamaç paraşütü mesafe pilotluğu yapan Şimşeklier, Talas ilçesinde Amerikalı bir pilot ile birlikte Ali Dağı'ndan havalandı. Bir süre sonra Amerikalı pilot iniş yaparken, Şimşeklier uçuşuna devam etti.

Uçuş merakının çocukluk yıllarından geldiğini belirten Şimşeklier, "Uzak mesafe uçuşları bana daha cazip geliyor. Her uçuş bir olmuyor, ezbere gitmiyor, daha deneyimli ve daha riskli uçuşlar yaşatıyor" ifadelerini kullandı.

Şimşeklier, "Türkiye genelinde uzak mesafeli uçuşlar yapıyorum. Kuş uçuşu olarak 100-200 kilometre ve 5-6 saatlik uçuşlar gerçekleştiriyorum. Kayseri'den Amerikalı arkadaşımla beraber havalandık ve yaklaşık 6 saatlik bir mesafe uçuşu yaptık" dedi.

"3 BİN 500 METREDE TOROS DAĞLARI'NIN YANINDAN GEÇTİM"

Kahramanmaraş'a uçuşu sırasında yüksek irtifalara ulaştığını belirten Şimşeklier, yaşadığı anları şöyle anlattı:

"Kayseri'den kalkıyoruz ve ısınan havayla beraber yükseliyoruz. 3 bin 500 metredeyken Toros Dağları'nın yanından geçtim ve yer yer 4 bin metreye kadar yükseldiğim oldu. Dağların yanından geçerken korktuğum zamanlar oluyor. Acil bir durum olsa veya ufak bir sıkıntı çıksa çok tehlikeli. Resmen hiçliğin içinde uçuyoruz."

Şimşeklier, yamaç paraşütünde doğru eğitimin önemine dikkat çekerek bu sporun uzman kişilerden öğrenilmesi gerektiğini aktardı.

Genç pilot, gelecekte daha uzun mesafeli uçuşlar yapmak istediğini belirterek, "İleride 400 kilometreyi aşan bir uçuş gerçekleştirmek istiyorum. Eskilerde 350 kilometre uçuldu ama 400 kilometre rekorunu Kayseri'ye getirmek istiyorum" dedi.