Diyarbakır'da düğün salonunda kavga: 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı