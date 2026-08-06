Diyarbakır'da düğün salonunda kavga: 5 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda iki taraf arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
5 KİŞİ YARALANDI
Taraflar tekme ve tokatlarla birbirlerine girdi, olayda 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri düğün salonunda ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.