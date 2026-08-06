Üsküdar'da 5-7 Ağustos trafik düzenlemesi sürüyor! İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

5-7 Ağustos tarihleri arasında Üsküdar'da düzenlenen etkinlik nedeniyle trafik düzenlemesi sürüyor. Bugün ve yarın saat 23.00'ten program bitimine kadar bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücüler için alternatif güzergahları da duyurdu.

Üsküdar'da 5 Ağustos'ta başlayan etkinlik kapsamında uygulanan trafik düzenlemesi devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, etkinliğin bugün ve yarın da süreceğini belirterek bazı cadde ve sokakların saat 23.00'ten programın bitimine kadar araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.

Trafik düzenlemesi 5-7 Ağustos boyunca uygulanacak. (A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşivi) HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK? İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen etkinlik kapsamında uygulanan trafik tedbirleri sürüyor. Buna göre 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde, saat 23.00'ten programın sona ermesine kadar belirlenen cadde ve sokaklar araç trafiğine kapalı olacak. Çengelköy Caddesi'nin Kerime Hatun Camii Sokak kesişimi ile Kuleli Caddesi'nin Yamaçlı Sokak kesişimi arasında kalan tüm yollar

Çengelköy Hamam Arkası Sokak

Fıçı Sokak Kapanış uygulaması etkinliğin sona ermesiyle birlikte kaldırılacak.

Sürücüler için alternatif güzergâhlar belirlendi. ALTERNATİF GÜZERGAHLAR AÇIKLANDI Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla sürücüler için alternatif ulaşım rotaları da belirlendi. İstikamet Kullanılabilecek güzergahlar Kuleli Caddesi yönü Kerime Hatun Camii Sokak, Kemalettin Tuğcu Sokak, Hür Sokak, Meşrutiyet Sokak, Havacı Sokak, Albay Üçer Sokak ve Yamaçlı Sokak Beylerbeyi Caddesi yönü Yamaçlı Sokak, Albay Üçer Sokak, Havacı Sokak, Meşrutiyet Sokak, Şekip Ayhan Özışık Sokak, Mor Salkım Sokak, Yalnız Selvi Caddesi, Kaldırım Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi ve Güzeltepe Caddesi