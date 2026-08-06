CANLI YAYIN

Üsküdar'da 5-7 Ağustos trafik düzenlemesi sürüyor! İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Üsküdar'da 5-7 Ağustos trafik düzenlemesi sürüyor! İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

5-7 Ağustos tarihleri arasında Üsküdar'da düzenlenen etkinlik nedeniyle trafik düzenlemesi sürüyor. Bugün ve yarın saat 23.00'ten program bitimine kadar bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücüler için alternatif güzergahları da duyurdu.

Üsküdar'da 5 Ağustos'ta başlayan etkinlik kapsamında uygulanan trafik düzenlemesi devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, etkinliğin bugün ve yarın da süreceğini belirterek bazı cadde ve sokakların saat 23.00'ten programın bitimine kadar araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.

Trafik düzenlemesi 5-7 Ağustos boyunca uygulanacak. (A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşivi)Trafik düzenlemesi 5-7 Ağustos boyunca uygulanacak. (A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşivi)

HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen etkinlik kapsamında uygulanan trafik tedbirleri sürüyor. Buna göre 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde, saat 23.00'ten programın sona ermesine kadar belirlenen cadde ve sokaklar araç trafiğine kapalı olacak.

  • Çengelköy Caddesi'nin Kerime Hatun Camii Sokak kesişimi ile Kuleli Caddesi'nin Yamaçlı Sokak kesişimi arasında kalan tüm yollar
  • Çengelköy Hamam Arkası Sokak
  • Fıçı Sokak

Kapanış uygulaması etkinliğin sona ermesiyle birlikte kaldırılacak.

Sürücüler için alternatif güzergâhlar belirlendi.Sürücüler için alternatif güzergâhlar belirlendi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR AÇIKLANDI

Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla sürücüler için alternatif ulaşım rotaları da belirlendi.

İstikamet
Kullanılabilecek güzergahlar
Kuleli Caddesi yönü
Kerime Hatun Camii Sokak, Kemalettin Tuğcu Sokak, Hür Sokak, Meşrutiyet Sokak, Havacı Sokak, Albay Üçer Sokak ve Yamaçlı Sokak
Beylerbeyi Caddesi yönü
Yamaçlı Sokak, Albay Üçer Sokak, Havacı Sokak, Meşrutiyet Sokak, Şekip Ayhan Özışık Sokak, Mor Salkım Sokak, Yalnız Selvi Caddesi, Kaldırım Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi ve Güzeltepe Caddesi

Trafik uygulaması 6 ve 7 Ağustos'ta da devam edecek.Trafik uygulaması 6 ve 7 Ağustos'ta da devam edecek.

ÜSKÜDAR'DA YOLLAR HANGİ GÜNLER KAPALI OLACAK?

Etkinlik 5-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. 5 Ağustos'taki trafik tedbirleri uygulanırken, düzenleme bugün (6 Ağustos) ve yarın (7 Ağustos) da saat 23.00'ten programın bitimine kadar devam edecek.

Seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü!
Sonraki haber
Seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü!
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın