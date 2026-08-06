Üsküdar'da 5-7 Ağustos trafik düzenlemesi sürüyor! İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
5-7 Ağustos tarihleri arasında Üsküdar'da düzenlenen etkinlik nedeniyle trafik düzenlemesi sürüyor. Bugün ve yarın saat 23.00'ten program bitimine kadar bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücüler için alternatif güzergahları da duyurdu.
Üsküdar'da 5 Ağustos'ta başlayan etkinlik kapsamında uygulanan trafik düzenlemesi devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, etkinliğin bugün ve yarın da süreceğini belirterek bazı cadde ve sokakların saat 23.00'ten programın bitimine kadar araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.
HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen etkinlik kapsamında uygulanan trafik tedbirleri sürüyor. Buna göre 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde, saat 23.00'ten programın sona ermesine kadar belirlenen cadde ve sokaklar araç trafiğine kapalı olacak.
- Çengelköy Caddesi'nin Kerime Hatun Camii Sokak kesişimi ile Kuleli Caddesi'nin Yamaçlı Sokak kesişimi arasında kalan tüm yollar
- Çengelköy Hamam Arkası Sokak
- Fıçı Sokak
Kapanış uygulaması etkinliğin sona ermesiyle birlikte kaldırılacak.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR AÇIKLANDI
Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla sürücüler için alternatif ulaşım rotaları da belirlendi.
ÜSKÜDAR'DA YOLLAR HANGİ GÜNLER KAPALI OLACAK?
Etkinlik 5-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. 5 Ağustos'taki trafik tedbirleri uygulanırken, düzenleme bugün (6 Ağustos) ve yarın (7 Ağustos) da saat 23.00'ten programın bitimine kadar devam edecek.