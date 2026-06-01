Paraşütü dolaştı dere yatağına düştü: Sağlıkçı 5 saatte kurtarıldı

Çorum'da yamaç paraşütü yapan 33 yaşındaki sağlık personeli R.A., paraşütünün dolaşması sonucu dere yatağına düştü. Cep telefonuyla konumunu paylaşarak yardım isteyen sağlıkçı için AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri seferber oldu. Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmaların ardından R.A., yaklaşık 5 saat sonra bulunmasının ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.