Paraşütü dolaştı dere yatağına düştü: Sağlıkçı 5 saatte kurtarıldı
Çorum'da yamaç paraşütü yapan 33 yaşındaki sağlık personeli R.A., paraşütünün dolaşması sonucu dere yatağına düştü. Cep telefonuyla konumunu paylaşarak yardım isteyen sağlıkçı için AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri seferber oldu. Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmaların ardından R.A., yaklaşık 5 saat sonra bulunmasının ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
CEP TELEFONUYLA KONUM PAYLAŞARAK YARDIM İSTEDİ
Alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki sağlık personeli R.A. akşam saatlerinde Kösedağ mevkisinden yamaç paraşütüyle havalandı.
Bir süre sonra paraşütünün dolaşması sonucu merkeze bağlı Çalyayla köyü Koparanceviz mevkisindeki dere yatağına düşen R.A, cep telefonuyla konum bilgisini paylaşarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ZAMANLA YARIŞ: 5 SAATİN ARDINDAN KURTARILDI
Olumsuz arazi şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen arama çalışmalarında ekipler, yaklaşık 5 saat sonra R.A'ya ulaştı.
Soğuktan korunmak ve donmamak için bazı kıyafetlerini çıkardığı belirlenen R.A'ya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen R.A, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.