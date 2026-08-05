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Türkiye Eyyam-ı Bahur dalgası etkisinde! Meteoroloji’den kritik fırtına ve yağış uyarısı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye Eyyam-ı Bahur dalgası etkisinde! Meteoroloji’den kritik fırtına ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5-11 Ağustos tarihleri arasındaki kritik hava tahmin raporunu paylaştı. Güneydoğu ve güney kesimlerde bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürürken, kuzey ve doğunun bazı noktalarında sağanak görülecek.

Türkiye Eyyam-ı Bahur dalgası etkisinde! Meteoroloji’den kritik fırtına ve yağış uyarısı - 1

4 AĞUSTOS BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Bölge Geneli: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İl Hava Durumu En Yüksek Sıcaklık
Bursa Parçalı ve az bulutlu 34°C
Çanakkale Parçalı ve az bulutlu 35°C
İstanbul Parçalı ve az bulutlu 32°C
Kırklareli Parçalı ve az bulutlu 34°C

Türkiye Eyyam-ı Bahur dalgası etkisinde! Meteoroloji’den kritik fırtına ve yağış uyarısı - 2

EGE

İl Hava Durumu En Yüksek Sıcaklık
Denizli Parçalı ve az bulutlu 39°C
İzmir Az bulutlu ve açık 37°C
Manisa Az bulutlu ve açık 37°C
Muğla Az bulutlu ve açık 37°C

Bölge Geneli: Az bulutlu ve açık, iç kesimler yer yer parçalı bulutlu. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Türkiye Eyyam-ı Bahur dalgası etkisinde! Meteoroloji’den kritik fırtına ve yağış uyarısı - 3

AKDENİZ

İl Hava Durumu En Yüksek Sıcaklık
Adana Az bulutlu ve açık 35°C
Antalya Az bulutlu ve açık 33°C
Burdur Parçalı ve az bulutlu 36°C
Hatay Az bulutlu ve açık 33°C

Bölge Geneli: Az bulutlu ve açık. İç kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar çevresinde yerel sağanak yağış bekleniyor.

Türkiye Eyyam-ı Bahur dalgası etkisinde! Meteoroloji’den kritik fırtına ve yağış uyarısı - 4

İÇ ANADOLU

İl Hava Durumu En Yüksek Sıcaklık
Ankara Parçalı ve az bulutlu 34°C
Çankırı Parçalı ve az bulutlu 33°C
Eskişehir Parçalı ve az bulutlu 31°C
Konya Parçalı ve az bulutlu 34°C

Bölge Geneli: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Türkiye Eyyam-ı Bahur dalgası etkisinde! Meteoroloji’den kritik fırtına ve yağış uyarısı - 5

BATI KARADENİZ

İl Hava Durumu En Yüksek Sıcaklık
Bolu Parçalı, yer yer çok bulutlu 28°C
Düzce Parçalı, yer yer çok bulutlu 31°C
Kastamonu Parçalı, yer yer çok bulutlu 29°C
Zonguldak Parçalı, yer yer çok bulutlu 27°C

Bölge Geneli: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri başta olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Türkiye Eyyam-ı Bahur dalgası etkisinde! Meteoroloji’den kritik fırtına ve yağış uyarısı - 6

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl Hava Durumu En Yüksek Sıcaklık
Amasya Parçalı bulutlu 34°C
Rize Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak 28°C
Samsun Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak 29°C
Trabzon Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak 28°C

Bölge Geneli: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Türkiye Eyyam-ı Bahur dalgası etkisinde! Meteoroloji’den kritik fırtına ve yağış uyarısı - 7

DOĞU ANADOLU

İl Hava Durumu En Yüksek Sıcaklık
Erzurum Parçalı ve az bulutlu 33°C
Kars Parçalı ve çok bulutlu 30°C
Malatya Parçalı ve az bulutlu 39°C
Van Parçalı ve az bulutlu 31°C

Bölge Geneli: Parçalı ve az bulutlu. Kuzeydoğu kesimlerde yer yer çok bulutlu, Ardahan çevresinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Türkiye Eyyam-ı Bahur dalgası etkisinde! Meteoroloji’den kritik fırtına ve yağış uyarısı - 8

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Hava Durumu En Yüksek Sıcaklık
Diyarbakır Az bulutlu ve açık 42°C
Mardin Az bulutlu ve açık 38°C
Siirt Az bulutlu ve açık 41°C
Şanlıurfa Az bulutlu ve açık 43°C

Bölge Geneli: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Aşırı sıcak hava etkisini sürdürecek.

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