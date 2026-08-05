Türkiye Eyyam-ı Bahur dalgası etkisinde! Meteoroloji’den kritik fırtına ve yağış uyarısı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl Hava Durumu En Yüksek Sıcaklık Amasya Parçalı bulutlu 34°C Rize Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak 28°C Samsun Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak 29°C Trabzon Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak 28°C

Bölge Geneli: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.