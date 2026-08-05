Türkiye Eyyam-ı Bahur dalgası etkisinde! Meteoroloji’den kritik fırtına ve yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5-11 Ağustos tarihleri arasındaki kritik hava tahmin raporunu paylaştı. Güneydoğu ve güney kesimlerde bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürürken, kuzey ve doğunun bazı noktalarında sağanak görülecek.
4 AĞUSTOS BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Bölge Geneli: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
|İl
|Hava Durumu
|En Yüksek Sıcaklık
|Bursa
|Parçalı ve az bulutlu
|34°C
|Çanakkale
|Parçalı ve az bulutlu
|35°C
|İstanbul
|Parçalı ve az bulutlu
|32°C
|Kırklareli
|Parçalı ve az bulutlu
|34°C
EGE
|İl
|Hava Durumu
|En Yüksek Sıcaklık
|Denizli
|Parçalı ve az bulutlu
|39°C
|İzmir
|Az bulutlu ve açık
|37°C
|Manisa
|Az bulutlu ve açık
|37°C
|Muğla
|Az bulutlu ve açık
|37°C
Bölge Geneli: Az bulutlu ve açık, iç kesimler yer yer parçalı bulutlu. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.