Boynuz darbeleriyle metrelerce savrulan Haninoğlu'nun kaburgalarında ve kalçasında kırıklar oluşurken, ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. (Fotoğraf: İHA

"EKMEK VERMİŞTİM, BİR ANDA SALDIRDI"

Hastanede tedavisi süren Zeki Haninoğlu, yaşadığı olayı şaşkınlıkla anlatarak, "Yıllardır beslediğim boğam bana hiç böyle davranmamıştı. Ekmek vermiştim, bir anda saldırdı. Boynuz darbeleriyle beni metrelerce fırlattı. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım" dedi.