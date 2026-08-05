700 kiloluk boğası metrelerce savurdu, gözünü hastanede açtı
Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Zeki Haninoğlu, hafta sonu düzenlenen Salıkvan Yaylası Boğa Güreşleri'ne götürmek istediği yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki boğasının saldırısına uğradı. Kaburgaları ve kalçasında kırıklar oluşan Haninoğlu, "Ekmek vermiştim, bir anda saldırdı. Boynuz darbeleriyle beni metrelerce fırlattı. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım" sözleriyle yaşadığı dehşeti anlattı.
Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Zeki Haninoğlu, hafta sonu düzenlenen Salıkvan Yaylası Boğa Güreşleri'ne katılmak üzere hazırladığı yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki "Maske" isimli boğasının saldırısına uğradı. Boynuz darbeleriyle metrelerce savrulan Haninoğlu, oğlunun zamanında müdahalesi sayesinde hayatta kaldı.
GÜREŞE GÖTÜRMEK İSTERKEN SALDIRIYA UĞRADI
Olay, Arhavi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uzun yıllardır güreşlere hazırladığı "Maske" isimli yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki boğasını güreş alanına götürmek isteyen Zeki Haninoğlu, hayvanına yem verdiği sırada boğanın aniden saldırısına uğradı. Boynuz darbeleriyle metrelerce savrulan Haninoğlu ağır yaralandı.
Olayı gören oğlu Tarık Haninoğlu, boğayı uzaklaştırarak babasının yardımına koştu. Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından hastaneye kaldırılan Haninoğlu'nun kaburgalarında ve kalçasında kırıklar oluştuğu öğrenildi.
"EKMEK VERMİŞTİM, BİR ANDA SALDIRDI"
Hastanede tedavisi süren Zeki Haninoğlu, yaşadığı olayı şaşkınlıkla anlatarak, "Yıllardır beslediğim boğam bana hiç böyle davranmamıştı. Ekmek vermiştim, bir anda saldırdı. Boynuz darbeleriyle beni metrelerce fırlattı. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım" dedi.