Kahvehanede masaya, kondu köylüler şaşkına döndü: "Sadece filmlerde görüyorduk"

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde köy kahvehanesine giren yarasa, vatandaşlara kısa süreli şaşkınlık yaşattı. İlk kez bir yarasayı bu kadar yakından gördüklerini söyleyen köylüler, “Daha önce sadece filmlerde görüyorduk. Daha sonra yarasaya zarar vermeden güvenli bir şekilde yakaladık ve doğal yaşam alanına bıraktık” dedi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde köy kahvehanesine giren yarasa, vatandaşların şaşkınlık yaşamasına yol açtı. Üçkaya köyünde akşam saatlerinde kahvehanede oturan vatandaşlar, içeri aniden giren kanatlı hayvanı önce kuş sandı.

Hayvanın masaya konmasının ardından yarasa olduğunu anlayan köylüler, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Bir süre yarasayı izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

"İLK DEFA BU KADAR YAKINDAN YARASA GÖRDÜM"

Köy sakinlerinden Gaffar Kıtay, yaşadıkları şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

"Akşam kahvede oturuyorduk, o sırada içeri kanatlı bir şey girdi. Sonra masaya kondu. Bir baktık ki yarasa. İlk defa yakından yarasa gördüm. Arkadaşlar da toplandı, onlar da ilk kez bu kadar yakından gördüler. Daha önce sadece filmlerde görüyorduk.

Daha sonra yarasaya zarar vermeden güvenli bir şekilde yakaladık ve doğal yaşam alanına bıraktık. Yarasa da uçarak uzaklaştı."

Köy kahvehanesine giren yarasa, vatandaşlara kısa süreli şaşkınlık yaşattı. (Fotoğraf: AA)

TÜRKİYE'DEKİ YARASALAR HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Türkiye, farklı iklim ve coğrafi özellikleri sayesinde çok sayıda yarasa türüne ev sahipliği yapıyor. Yarasalar özellikle mağaralar, kaya oyukları, ormanlık alanlar ve terk edilmiş yapılar gibi doğal yaşam alanlarında bulunabiliyor.

Gece aktif olan yarasalar, ekosistemde önemli bir role sahip. Böceklerle beslenen birçok yarasa türü, tarım alanlarında doğal zararlı kontrolüne katkı sağlıyor.

Uzmanlar, yarasaların insanlara zarar vermek amacıyla hareket eden canlılar olmadığını, doğal yaşam alanlarında korunmaları gerektiğini belirtiyor. Yerleşim alanlarına giren yarasaların ise zarar verilmeden güvenli şekilde dışarı çıkarılması öneriliyor.