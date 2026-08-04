Yavru kediyi önce öptü sonra elleriyle boğdu! O anlar kamerada
Bolu'da kimliği belirsiz bir kişi, elektrikli bisiklet üzerinde kucağına aldığı yavru kediyi önce öperek sevdi, ardından elleriyle boğarak telef etti. Şüphelinin olayın ardından bölgeden uzaklaştığı anlar, sokağı gören bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bolu'da kimliği belirsiz bir kişinin yavru kediyi boğarak telef ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından şüpheli elektrikli bisikletiyle bölgeden uzaklaştı.
ÖNCE KUCAĞINA ALIP ÖPTÜ SONRA ELLERİYLE BOĞDU
Olay, merkeze bağlı Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak'ta meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle sokakta ilerleyen kimliği belirsiz kişi, yanında taşıdığı yavru kediyi önce kucağına alıp öptü, ardından elleriyle boğarak telef etti.
GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ
Yaşananlar, sokağa bakan bir evin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin olayın ardından elektrikli bisikletine binerek bölgeden uzaklaştığı görüldü.
KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ
Olayı gerçekleştiren kişinin kimliğine veya olayın ardından başlatılan herhangi bir resmi işlem ya da soruşturmaya ilişkin bilgiye yer verilmedi.