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Yavru kediyi önce öptü sonra elleriyle boğdu! O anlar kamerada

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Yavru kediyi önce öptü sonra elleriyle boğdu! O anlar kamerada

Bolu'da kimliği belirsiz bir kişi, elektrikli bisiklet üzerinde kucağına aldığı yavru kediyi önce öperek sevdi, ardından elleriyle boğarak telef etti. Şüphelinin olayın ardından bölgeden uzaklaştığı anlar, sokağı gören bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bolu'da kimliği belirsiz bir kişinin yavru kediyi boğarak telef ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından şüpheli elektrikli bisikletiyle bölgeden uzaklaştı.

YAVRU KEDİYİ ÖNCE ÖPTÜ, SONRA BOĞDU: O ANLAR KAMERADA

ÖNCE KUCAĞINA ALIP ÖPTÜ SONRA ELLERİYLE BOĞDU

Olay, merkeze bağlı Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak'ta meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle sokakta ilerleyen kimliği belirsiz kişi, yanında taşıdığı yavru kediyi önce kucağına alıp öptü, ardından elleriyle boğarak telef etti.

Yavru kediyi önce öptü sonra elleriyle boğdu! O anlar kamerada - 1

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Yaşananlar, sokağa bakan bir evin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin olayın ardından elektrikli bisikletine binerek bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Yavru kediyi önce öptü sonra elleriyle boğdu! O anlar kamerada - 2

KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Olayı gerçekleştiren kişinin kimliğine veya olayın ardından başlatılan herhangi bir resmi işlem ya da soruşturmaya ilişkin bilgiye yer verilmedi.

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