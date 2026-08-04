Yavru kediyi önce öptü sonra elleriyle boğdu! O anlar kamerada

Bolu'da kimliği belirsiz bir kişinin yavru kediyi boğarak telef ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından şüpheli elektrikli bisikletiyle bölgeden uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Yaşananlar, sokağa bakan bir evin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin olayın ardından elektrikli bisikletine binerek bölgeden uzaklaştığı görüldü.

KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Olayı gerçekleştiren kişinin kimliğine veya olayın ardından başlatılan herhangi bir resmi işlem ya da soruşturmaya ilişkin bilgiye yer verilmedi.