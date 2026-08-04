Şaşırtan görüntü! Sahibine ulaşamadıkları otomobilin etrafını kazdılar
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer altı elektrik hattı çalışmaları sırasında park halindeki otomobil ekiplerin ilerlemesini engelledi. Araç sahibine ulaşılamayınca UEDAŞ ekipleri otomobili kaldırmak yerine çevresini U şeklinde kazarak elektrik kablolarını yer altına aldı.
Bursa'da yürütülen yer altı elektrik hattı çalışması, park halindeki bir otomobil nedeniyle farklı bir yöntemle sürdürüldü. UEDAŞ ekipleri, araç sahibine ulaşılamayınca kazı güzergahını otomobilin çevresinden geçirerek çalışmayı tamamladı.
Olay Osmangazi ilçesine bağlı Yeni Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik direklerindeki havai hat kablolarının yer altına alınması için başlatılan çalışmalarda, kazı güzergâhı üzerinde park halinde bulunan otomobil ekiplerin ilerlemesini durdurdu.
ARAÇ SAHİBİNE ULAŞILAMADI
Ekipler, otomobil sahibine ulaşabilmek için bir süre çalışma yürüttü. Yapılan araştırmada araç sahibinin Bursa dışında olduğu bilgisine ulaşıldı. Çalışmaların aksamaması için farklı bir yöntem uygulayan ekipler, otomobili bulunduğu yerden kaldırmak yerine aracın çevresini U şeklinde kazarak elektrik kablolarını yer altına aldı. Otomobilin bulunduğu bölüm kazılmadan bırakıldı.
Kazı çalışmasının aracın etrafından dolaştırılarak tamamlanması çevrede bulunan vatandaşların ilgisini çekti. Ortaya çıkan görüntüler çevredekileri şaşırttı.