Bursa'da yürütülen yer altı elektrik hattı çalışması, park halindeki bir otomobil nedeniyle farklı bir yöntemle sürdürüldü. UEDAŞ ekipleri, araç sahibine ulaşılamayınca kazı güzergahını otomobilin çevresinden geçirerek çalışmayı tamamladı.

Ekipler arabanın etrafından dolaşarak çalışmalarını sürdürdü. (Fotoğraf: İHA)

ARAÇ SAHİBİNE ULAŞILAMADI

Ekipler, otomobil sahibine ulaşabilmek için bir süre çalışma yürüttü. Yapılan araştırmada araç sahibinin Bursa dışında olduğu bilgisine ulaşıldı. Çalışmaların aksamaması için farklı bir yöntem uygulayan ekipler, otomobili bulunduğu yerden kaldırmak yerine aracın çevresini U şeklinde kazarak elektrik kablolarını yer altına aldı. Otomobilin bulunduğu bölüm kazılmadan bırakıldı.

Kazı çalışmasının aracın etrafından dolaştırılarak tamamlanması çevrede bulunan vatandaşların ilgisini çekti. Ortaya çıkan görüntüler çevredekileri şaşırttı.