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Aksaray'daki 15 yaşındaki çocuk arkadaşını kaşından bıçakladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aksaray'daki 15 yaşındaki çocuk arkadaşını kaşından bıçakladı

Aksaray'da otobüs durağında şakalaşan iki arkadaşın tartışması kavgaya dönüştü. M.D. (15), cebinden çıkardığı bıçakla arkadaşı U.C.D.'yi (15) kaşından yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan U.C.D.'nin kaşına dikiş atılırken, olayın ardından kaçan M.D.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Aksaray'da M.D. (15), durakta otururken şakalaştığı arkadaşı U.C.D.'yi (15) bıçakla kaşından yaraladı.

DURAKTA ŞAKALAŞIRKEN KAVGA ÇIKTI

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sofular Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında meydana geldi. Durakta otururken şakalaşan M.D. ile arkadaşı U.C.D. arasında kavga çıktı.

Aksaray'daki 15 yaşındaki çocuk arkadaşını kaşından bıçakladı - 1

ARKADAŞINI KAŞINDAN BIÇAKLADI

Kavgada M.D., cebinden çıkardığı bıçakla arkadaşı U.C.D.'yi kaşından yaralandı. U.C.D. kanlar içinde kalırken, M.D. ise kaçtı. Yaralı, ihbar üzerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan U.C.D.'nin kaşına dikiş atıldı.

Polis ekipleri M.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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