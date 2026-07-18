Ankara'da çöp ev şoku! Daireden bir kamyon atık çıkarıldı

Aynı apartmanda yaşlı çifte ait bir dairenin de aynı şekilde kullanıldığı tespit edildi. Söz konusu daire için de gerekli izinlerin alınmasının ardından çalışma yapılacağı öğrenildi.

Ev sahibinin, yaşlı çift S.K (90) ve M.K (85) olduğu, yakınları tarafından evden götürüldüğü öğrenilirken, meskende belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Adrese giden temizlik ve zabıta ekipleri yaptıkları incelemede evde çöp, kullanılmayan eşya ve malzeme biriktirildiğini tespit etti.

(Foto: AA)

Mehtap Mahallesi muhtarı Fazlı Dinçdemir gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşlı çiftin uzun yıllardır bu evde yaşadığını ve evi zamanla çöp eve çevirdiklerini belirtti.

Mahalleliden zaman zaman şikayet geldiğini söyleyen Dinçdemir, "Şikayetler geliyordu ama yaşlı oldukları için bir şey yapamıyorduk. Belediye ekipleri geliyordu, onları da içeri almıyorlardı. Belediyeden yemek ayarlıyorduk. Yemekleri bile pencereden alıyorlardı. Bu ailenin binada iki dairesi var. İki daireyi de çöp ev olarak kullanıyorlar. Yakınları gelip götürünce belediye ekiplerine haber verdik. Evler belediye ekiplerimizce boşaltılıyor." diye konuştu.