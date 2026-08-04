Sokak sokak dolaşıp araç sahiplerine sürpriz yapıyor: 1750 TL'lik hizmeti ücretsiz sunuyor

"GÖRDÜĞÜM KİRLİ ARAÇLARI HİÇBİR ÜCRET TALEP ETMEDEN YIKIYORUM"

Yaşlı bir vatandaşın talebiyle böyle bir projeye başladığını söyleyen Tuğrul Deligöz, "Normalde bir aracın iç ve dış temizliğini 1750 TL'ye yapıyorum. İki yıl önce yaşlı bir amca, 'Otomobilimi ücretsiz yıkar mısın?' diyerek benden ricada bulundu. Severek yaptım. Onun mutluluğundan büyük keyif aldım. Daha sonra gördüğüm kirli araçları hiçbir ücret talep etmeden yıkıyorum. Olumlu da tepki alıyorum" diye konuştu.