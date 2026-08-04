Sokak sokak dolaşıp araç sahiplerine sürpriz yapıyor: 1750 TL'lik hizmeti ücretsiz sunuyor
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Tuğrul Deligöz, iki yıl önce hayata geçirdiği sıra dışı yöntemle oto yıkama ekipmanlarını yanına alarak mobil-oto yıkama aracıyla sokak sokak dolaşıyor. Deligöz, park halindeki kirli araçları ücretsiz olarak yıkayıp silerek sahiplerine sürpriz yapıyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Tuğrul Deligöz, mobil-oto yıkama aracıyla dikkat çekiyor. Sokakları mesken tutan oto yıkama ustası, tozlu ve kirli halde park halindeki otomobilleri yıkayıp siliyor.
Günün belirli saatlerinde mahalleleri gezerek yol kenarında gördüğü park halindeki kirli araçları ücret talep etmeden yıkayıp parlatarak sahiplerine sürpriz yapan Tuğrul Deligöz'ün bu çalışması, sosyal medyada takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor.
"GÖRDÜĞÜM KİRLİ ARAÇLARI HİÇBİR ÜCRET TALEP ETMEDEN YIKIYORUM"
Yaşlı bir vatandaşın talebiyle böyle bir projeye başladığını söyleyen Tuğrul Deligöz, "Normalde bir aracın iç ve dış temizliğini 1750 TL'ye yapıyorum. İki yıl önce yaşlı bir amca, 'Otomobilimi ücretsiz yıkar mısın?' diyerek benden ricada bulundu. Severek yaptım. Onun mutluluğundan büyük keyif aldım. Daha sonra gördüğüm kirli araçları hiçbir ücret talep etmeden yıkıyorum. Olumlu da tepki alıyorum" diye konuştu.