Büyükçekmece'de toprak kayması! İstanbul Valiliği: Toprak altında kalan şahıs tespit edilmedi

İstanbul Valiliğinden, Büyükçekmece'de meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yapılan açıklamada, " 3 Ağustos 2026 pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan BUDO İskelesi önünde toprak kayması meydana gelmiştir. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edilmiştir. AFAD koordinasyonunda, ilgili kuruluşlar tarafından yürütülmekte olan ve büyük ölçüde tamamlanan arama kurtarma çalışmalarında, toprak altında kalan şahıs tespit edilmemiştir. Olay nedeniyle trafiğe kapanan yol bulunmamaktadır" denildi.

Olay yerinden son durumu aktaran A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, " Toprak kaymasının meydana geldiği alandayız. Yaklaşık bir saat önce bu bölgede toprak kayması yaşandı. Burası Büyükçekmece sahilinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı bir yürüyüş güzergâhı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, toprak kaymasının yaşandığı sırada bir anne ile çocuğunun tam bu noktadan geçtiği bilgisi var. Bu nedenle ekipler, olası mahsur kalan kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

"BAHÇEYİ SULADILAR, TOPRAK AŞAĞI KAYDI"

Toprak kaymasına tanık olan bir vatandaş, olayın nedenine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Bölge sakini, "Yukarıda toprağın üzerine bahçe yapmışlar. Sürekli sulama yapınca toprak yukarıdan aşağı kaydı. Biz de o sırada oradaydık. Toprak kaymasının ardından bahçenin sahibi olan kişi olay yerinden ayrıldı. Şu ana kadar herhangi bir önlem alınmadı. Bu binalar yaklaşık 40 yıllık." ifadelerini kullandı.

Bölge sakinleri, daha önce de benzer heyelanların yaşandığını ancak bugüne kadar gerekli önlemlerin alınmadığını öne sürdü. Çevrede yaşayan bir vatandaş, "3-4 yıl önce de burada benzer bir heyelan yaşanmıştı. Ben 35 yıldır burada yaşıyorum. Büyükçekmece Mimar Sinan Merkez Mahallesi'ne hiç bakılmıyor. Sahil düzenlemesini Kadir Topbaş yaptı. Ondan sonra buraya bir daha kimse hizmet getirmedi." ifadelerini kullandı.