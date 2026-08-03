Bursa'da şoke eden olay! Otomobilin motorunda dev yılan çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümüne giren yaklaşık 1,5 metrelik yılan, sürücüye korku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 10 kilometre boyunca motor kısmında fark edilmeden ilerleyen yılan, sürücünün itfaiyeye başvurmasının ardından ekiplerin dikkatli müdahalesiyle çıkarıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesinde meydana geldi.

Seyir halindeki 49 AAS 203 plakalı otomobilinin motor bölümünde yılan olduğunu fark eden A.B., aracıyla yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl İtfaiye Amirliği'ne gitti. İtfaiye ekipleri, motor bölümüne giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı yaptıkları çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı.

Yılan, doğal yaşam alanına bırakılırken, o anlar kayda alındı.