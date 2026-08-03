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Eyyam-ı Bahur etkisi başladı: Yılın en sıcak günleri kapıda! İstanbul için kritik perşembe uyarısı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eyyam-ı Bahur etkisi başladı: Yılın en sıcak günleri kapıda! İstanbul için kritik perşembe uyarısı

Meteoroloji'nin 3-9 Ağustos tarihlerini kapsayan son tahminlerine göre sıcaklıklar hafta boyunca iç kesimlerde artacak, Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. İstanbul'da parçalı bulutlu hava beklenirken, kuzey ve doğu bölgelerinde sağanak geçişleri görülecek.

Yeni haftayla birlikte hava durumu yeniden değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı 3-9 Ağustos 2026 tarihli haftalık tahminlere göre sıcaklıklar özellikle iç kesimlerde kademeli olarak yükselecek. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkisini gösterirken, Karadeniz'in bazı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak yağışlar görülecek.

Eyyam-ı Bahur etkisi başladı: Yılın en sıcak günleri kapıda! İstanbul için kritik perşembe uyarısı - 1

EYYAM-I BAHUR ETKİSİ BAŞLADI: EN SICAK GÜNLER KAPIDA

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Türkiye'nin halk arasında "Eyyam-ı Bahur" olarak bilinen yılın en sıcak dönemine girdiğini belirtti. Osmanlı döneminden bu yana kullanılan bu ifade, temmuzun son günleri ile ağustosun ilk haftalarında etkisini gösteren sıcak hava dalgasını tanımlıyor. Tek'e göre bu yıl da sıcak hava etkisini göstermeye başladı ve özellikle ağustosun ilk yarısında sıcaklıklar birçok bölgede hissedilir şekilde artacak.

"Eyyam-ı Bahur günleri başladı. Bahur sıcak, eyyam ise günler anlamına geliyor. Yılın en sıcak döneminin tam ortasındayız."

Eyyam-ı Bahur etkisi başladı: Yılın en sıcak günleri kapıda! İstanbul için kritik perşembe uyarısı - 2

AĞUSTOSUN İLK 15 GÜNÜ KRİTİK

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, sıcak hava dalgasının kısa süreli olmayacağını belirterek özellikle ağustosun ilk yarısına dikkat çekti.

"Ağustosun ilk 15 günü oldukça sıcak geçecek. Bu tablo birkaç günlük değil. Özellikle önümüzdeki 10-15 günlük süreçte sıcaklıklar yüksek seyredecek."

Uzmanlara göre Güneydoğu Anadolu, Ege, İç Anadolu ve Trakya başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Kuzeye doğru yayılan sıcak hava nedeniyle Marmara Bölgesi de bu süreçten önemli ölçüde etkilenecek.

Eyyam-ı Bahur etkisi başladı: Yılın en sıcak günleri kapıda! İstanbul için kritik perşembe uyarısı - 3

İSTANBUL'DA PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

İstanbul'da hafta boyunca sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesi bekleniyor. Kentte bugün 30 derecenin üzerindeki sıcaklıkların hafta ortasına kadar artacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, özellikle perşembe gününe dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"İstanbul'da sıcaklıklar perşembe gününe kadar yükselmeye devam edecek. Bazı ilçelerde 35-36 derece, yer yer hissedilen sıcaklık ise 40 dereceye yaklaşabilecek."

Uzmanlar, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın ölçülen değerlerden daha yüksek olacağını belirtiyor.

Eyyam-ı Bahur etkisi başladı: Yılın en sıcak günleri kapıda! İstanbul için kritik perşembe uyarısı - 4

TROPİK GECELER ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Sadece gündüz değil, gece sıcaklıklarında da dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, gece sıcaklıklarının 20 derecenin altına düşmemesi durumunun "tropik gece" olarak tanımlandığını hatırlattı.

"Gece sıcaklıklarının 20 derecenin üzerinde olduğu günlere tropik gün ya da tropik gece diyoruz. Özellikle kıyı şehirlerinde bu durum artık daha sık görülüyor."

Eyyam-ı Bahur etkisi başladı: Yılın en sıcak günleri kapıda! İstanbul için kritik perşembe uyarısı - 5

DENİZ SUYU SICAKLIĞINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

İstanbul Boğazı'nda son günlerde yaşanan deniz suyu sıcaklığı değişimi de dikkat çekti. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, bir haftadır etkili olan poyrazın deniz yüzeyindeki sıcak suyu Marmara'ya doğru taşıdığını, bunun sonucunda alttaki daha soğuk suyun yüzeye çıktığını söyledi.

"Boğazda deniz suyu sıcaklığı 18-19 dereceye kadar düştü. Buna 'upwelling' adı verilen doğa olayı neden oldu."

(Görsel: A Haber Grafik Ekibi)(Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle iç kesimlerde sıcaklıkların birkaç derece daha artacağı tahmin ediliyor. Hafta boyunca Güneydoğu Anadolu ve Ege kıyıları kavurucu sıcakların etkisi altında kalırken, vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dikkatli olması öneriliyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz'in kıyı kesimleri ve Ege'nin güneyinde güneşli hava hafta boyunca etkisini sürdürecek. Bu bölgelerde günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

(Görsel: A Haber)(Görsel: A Haber)

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da hafta boyunca parçalı ve zaman zaman çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Kentte kuvvetli bir yağış öngörülmezken sıcaklıkların yaklaşık 29-31 derece aralığında seyretmesi tahmin ediliyor.

Nem oranındaki artış nedeniyle hissedilen sıcaklığın zaman zaman ölçülen değerlerin üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Özellikle öğle saatlerinde açık alanda uzun süre kalacak vatandaşların güneşten korunmaları tavsiye ediliyor.

(Görsel: MGM)(Görsel: MGM)

KUZEY BÖLGELERDE YAĞIŞ SÜRPRİZİ

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre haftanın ilk gününde;

  • Marmara'nın kuzeyi,
  • Batı Karadeniz'in iç kesimleri,
  • Doğu Karadeniz kıyıları,
  • Antalya ve Mersin'in iç kesimleri,
  • Ardahan çevresi,
  • Çorum ile Kars'ın kuzey ilçelerinde

yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Eyyam-ı Bahur etkisi başladı: Yılın en sıcak günleri kapıda! İstanbul için kritik perşembe uyarısı - 6

3 AĞUSTOS BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Bursa 32°C Az bulutlu ve açık
Çanakkale 34°C Az bulutlu ve açık
İstanbul 31°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşama kadar yerel sağanak yağışlı
Kırklareli 31°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşama kadar yerel sağanak yağışlı

Bölge Özeti: Bölgede hava genel olarak az bulutlu ve açık seyredecek. Kuzey kesimlerde ise zamanla parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

Eyyam-ı Bahur etkisi başladı: Yılın en sıcak günleri kapıda! İstanbul için kritik perşembe uyarısı - 7

EGE

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Denizli 39°C Az bulutlu ve açık
İzmir 34°C Az bulutlu ve açık
Manisa 37°C Az bulutlu ve açık
Muğla 37°C Az bulutlu ve açık

Bölge Özeti: Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak. Yağış beklenmezken sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Eyyam-ı Bahur etkisi başladı: Yılın en sıcak günleri kapıda! İstanbul için kritik perşembe uyarısı - 8

AKDENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Adana 35°C Az bulutlu ve açık
Antalya 32°C Az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
Burdur 36°C Az bulutlu ve açık
Hatay 33°C Az bulutlu ve açık

Bölge Özeti: Bölgenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra Antalya ve Mersin'in iç kesimlerinde parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte yerel sağanak yağış geçişleri görülebilir.

Eyyam-ı Bahur etkisi başladı: Yılın en sıcak günleri kapıda! İstanbul için kritik perşembe uyarısı - 9

İÇ ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Ankara 33°C Parçalı ve az bulutlu
Çankırı 35°C Öğleden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı
Eskişehir 32°C Parçalı ve az bulutlu
Konya 31°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge Özeti: Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Kuzey kesimlerde parçalı bulutluluk artarken, Çankırı'nın kuzey ve batısında öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

Eyyam-ı Bahur etkisi başladı: Yılın en sıcak günleri kapıda! İstanbul için kritik perşembe uyarısı - 10

BATI KARADENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Bolu 29°C Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
Düzce 30°C Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
Kastamonu 31°C Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
Zonguldak 26°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge Özeti: Bölge genelinde az bulutlu hava zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Öğleden sonra Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Eyyam-ı Bahur etkisi başladı: Yılın en sıcak günleri kapıda! İstanbul için kritik perşembe uyarısı - 11

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Amasya 35°C Parçalı bulutlu
Rize 29°C Aralıklı yerel sağanak yağışlı
Samsun 30°C Parçalı bulutlu
Trabzon 29°C İç ve yüksek kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

Bölge Özeti: Bölgenin genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde, ayrıca öğleden sonra Çorum'un kuzeyinde aralıklı yerel sağanak yağış görülecek.

Eyyam-ı Bahur etkisi başladı: Yılın en sıcak günleri kapıda! İstanbul için kritik perşembe uyarısı - 12

DOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Erzurum 34°C Parçalı ve az bulutlu
Kars 31°C Kuzey kesimleri öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
Malatya 39°C Az bulutlu
Van 31°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge Özeti: Bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Kuzeydoğu kesimlerde bulutluluk artarken, Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzeyinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Eyyam-ı Bahur etkisi başladı: Yılın en sıcak günleri kapıda! İstanbul için kritik perşembe uyarısı - 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Diyarbakır 44°C Az bulutlu ve açık
Mardin 39°C Az bulutlu ve açık
Siirt 41°C Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa 42°C Az bulutlu ve açık

Bölge Özeti: Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar oldukça yüksek seyrederken özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinde bunaltıcı sıcaklar görülecek.

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