Eyyam-ı Bahur etkisi başladı: Yılın en sıcak günleri kapıda! İstanbul için kritik perşembe uyarısı

(Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle iç kesimlerde sıcaklıkların birkaç derece daha artacağı tahmin ediliyor. Hafta boyunca Güneydoğu Anadolu ve Ege kıyıları kavurucu sıcakların etkisi altında kalırken, vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dikkatli olması öneriliyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz'in kıyı kesimleri ve Ege'nin güneyinde güneşli hava hafta boyunca etkisini sürdürecek. Bu bölgelerde günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olması isteniyor.