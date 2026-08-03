Eyyam-ı Bahur etkisi başladı: Yılın en sıcak günleri kapıda! İstanbul için kritik perşembe uyarısı
Meteoroloji'nin 3-9 Ağustos tarihlerini kapsayan son tahminlerine göre sıcaklıklar hafta boyunca iç kesimlerde artacak, Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. İstanbul'da parçalı bulutlu hava beklenirken, kuzey ve doğu bölgelerinde sağanak geçişleri görülecek.
Yeni haftayla birlikte hava durumu yeniden değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı 3-9 Ağustos 2026 tarihli haftalık tahminlere göre sıcaklıklar özellikle iç kesimlerde kademeli olarak yükselecek. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkisini gösterirken, Karadeniz'in bazı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak yağışlar görülecek.
EYYAM-I BAHUR ETKİSİ BAŞLADI: EN SICAK GÜNLER KAPIDA
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Türkiye'nin halk arasında "Eyyam-ı Bahur" olarak bilinen yılın en sıcak dönemine girdiğini belirtti. Osmanlı döneminden bu yana kullanılan bu ifade, temmuzun son günleri ile ağustosun ilk haftalarında etkisini gösteren sıcak hava dalgasını tanımlıyor. Tek'e göre bu yıl da sıcak hava etkisini göstermeye başladı ve özellikle ağustosun ilk yarısında sıcaklıklar birçok bölgede hissedilir şekilde artacak.
"Eyyam-ı Bahur günleri başladı. Bahur sıcak, eyyam ise günler anlamına geliyor. Yılın en sıcak döneminin tam ortasındayız."
AĞUSTOSUN İLK 15 GÜNÜ KRİTİK
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, sıcak hava dalgasının kısa süreli olmayacağını belirterek özellikle ağustosun ilk yarısına dikkat çekti.
"Ağustosun ilk 15 günü oldukça sıcak geçecek. Bu tablo birkaç günlük değil. Özellikle önümüzdeki 10-15 günlük süreçte sıcaklıklar yüksek seyredecek."
Uzmanlara göre Güneydoğu Anadolu, Ege, İç Anadolu ve Trakya başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Kuzeye doğru yayılan sıcak hava nedeniyle Marmara Bölgesi de bu süreçten önemli ölçüde etkilenecek.