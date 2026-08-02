Bakırköy'deki parkta uygunsuz davranış sergileyen 2 şahıs gözaltında

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir parkta uygunsuz davranışlarda bulundukları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti.