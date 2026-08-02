Bakırköy'deki parkta uygunsuz davranış sergileyen 2 şahıs gözaltında
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir parkta uygunsuz davranışlarda bulundukları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Bakırköy'de bir parkta uygunsuz davranışlarda bulundukları belirlenen 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Çalışma, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos Cumartesi günü Bakırköy'deki bir parkta çekildiği belirlenen görüntüler üzerine kamera incelemeleri ve saha çalışması gerçekleştirdi.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Yürütülen çalışmalar sonucunda genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulundukları belirlenen kişilerin J.R.S.A.M. (19) ile Z.M.A.E. (22) olduğu tespit edildi.
Kimlikleri belirlenen iki kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER
Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, "hayasızca hareketler" suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.