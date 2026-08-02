Direkt uçak seferi bulamadıklarını, aktarmalı uçuşların ve otobüs yolculuğunun organizasyona yetişmeye imkan vermediğini belirten Günaydın, bu nedenle taksiyle yola çıktıklarını ifade etti.

"Ankara'da hastanedeki işlerimizi bitirdikten sonra acilen Giresun'a gelmemiz gerekiyordu. Direkt uçak yoktu, otobüsle gelsek yetişemeyecektik. Taksici arkadaşımız Adem'e durumu anlattık. O da hiç tereddüt etmeden bizi Giresun'a getirdi. Yol boyunca sohbet ederek geldik ve gece 01.00 sıralarında Giresun'daydık. Taksi ücretini de 28 bin 500 lira olarak ödedim."

Zafer Günaydın, hayalini gerçekleştirmek için bin kilometre yol katetti.

"ASIL HEDEFİMİZ JUMPİNG ORGANİZASYONUYDU"

Bin kilometreyi aşan yolu taksiyle giden Günaydın, kamuoyundaki otobüs ve uçak yerine neden taksi tuttuğuyla ilgili merakı şu sözlerle giderdi:

"Aslında 2-3 ay öncesinden arkadaşlarımızla Artvin'deki Deriner Barajı'nda düzenlenen jumping organizasyonu için hazırlık yapmıştık. Bu etkinlik yılda bir kez düzenleniyor. Bir yakınımın sağlık problemi nedeniyle iptal etmek zorunda kalmıştım. Hastanedeki işimiz tamamlanınca organizasyona yetişebilmek için başka çaremiz kalmadı. Ne uçak ne de otobüs uygundu. Bu yüzden taksiyle geldik."

Taksi şoförü Adem'in yolculuk sırasında zaman zaman endişelendiğini hissettiğini belirten Günaydın, şöyle devam etti:

"Yolda arkadaşlarım sürekli 'Neredesin, ne zaman geleceksin?' diye arıyordu. Ben de 'Bekleyin, geliyorum' diyordum. O sırada taksici arkadaşın sessizleştiğini fark ettim. Ancak Giresun'a ulaştıktan sonra misafirperverliğimizi görünce ve ücretini eksiksiz ödedikten sonra, 'Abi isterseniz sizi Artvin'e kadar da götürürüm, benim için sorun değil' dedi. Yol boyunca birlikte yemek yedik, sohbet ettik. Güzel bir dostluk kurduk."