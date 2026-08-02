Sipariş almaya gitti, döner bıçağıyla dehşeti yaşadı: “2 parmağımı ikiye böldü”

Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir firmada motokurye olarak çalışan Semih Sungur, sistemden düşen siparişi almak için cadde üzerindeki dönerciye gitti.

İddiaya göre kırılan döner bıçağıyla saldırısını sürdüren A.Ş., motokuryeyi omuz ve bacağından da yaraladı.

Sungur, "İçerideki şahıs beni tersledi. 'Hazırlıyoruz işte, beklemek istemiyorsan git, başka kurye gelsin' dedi. Bunun üzerine sözlü tartışma çıktı" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Semih Sungur, siparişin sisteme düşmesinin ardından uzun süre geçtiği için hazır olup olmadığını sorduğunu ve tartışmanın bu nedenle çıktığını söyledi.

Saldırı sonrası gözaltına alınan işletme sahibi hakkında işlem başlatıldı. (Fotoğraf: İHA)

"BİZ EKMEK PEŞİNDE KOŞAN İNSANLARIZ"

Çıkan tartışmada şahsın küfür etmeye başladığını, ardından döner bıçağıyla kendisine saldırdığını söyleyen Sungur, şunları kaydetti:

"Küfür etmeye başladı, döner bıçağıyla bana saldırdı. Sağ elimin avuç içinden itibaren 2 parmağımı ikiye böldü. Kırılan döner bıçağını da omzuma ve bacağıma sapladı. Çevredekiler bizi ayırdı.

Biz kuryeler olarak yazın sıcak, kışın yağmur, çamur, soğuk demeden ekmek peşinde koşan insanlarız. Bu sadece benim şahsıma değil, bütün kurye arkadaşlarıma yapılmış bir saldırıdır ve hepimiz hemen her gün buna benzer olaylar yaşıyoruz. Gereğinin yapılacağına inancım tam."