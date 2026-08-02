Sipariş almaya gitti, döner bıçağıyla dehşeti yaşadı: “2 parmağımı ikiye böldü”
Antalya'da sipariş almaya gittiği dönercide çıkan tartışmada motokurye Semih Sungur, işletme sahibinin döner bıçaklı saldırısına uğradı. Sağ elindeki iki parmağı kopma derecesinde yaralanan Sungur'un parmakları mikrocerrahiyle dikilirken, işletme sahibi A.Ş. gözaltına alındı.
Antalya'da sipariş almaya gittiği dönercide çıkan tartışmada işletme sahibinin döner bıçaklı saldırısına uğrayan motokurye yaralandı.
Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir firmada motokurye olarak çalışan Semih Sungur, sistemden düşen siparişi almak için cadde üzerindeki dönerciye gitti.
Dönercinin siparişin henüz hazır olmadığını söylemesi üzerine beklemeye başlayan Sungur, bir süre sonra siparişin durumunu sordu.
Sungur ile A.Ş. arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre A.Ş., Sungur'a küfrederek döner bıçağıyla saldırdı.
DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI İDDİASI
A.Ş.'nin döner bıçağıyla saldırısından kendini sandalye ile korumaya çalışan Sungur'un sağ elindeki 2 parmağı kesildi.
İddiaya göre kırılan döner bıçağıyla saldırısını sürdüren A.Ş., motokuryeyi omuz ve bacağından da yaraladı.
Çevredeki vatandaşların araya girmesi ve olay yerine polis ekiplerinin çağrılmasının ardından Sungur, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İşletme sahibi A.Ş. ise adrese gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
PARMAKLARI MİKROCERRAHİ İLE DİKİLDİ
Sungur, Antalya Şehir Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından kopma derecesinde kesilen parmaklarına mikrocerrahi uygulanması amacıyla Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Hastanede ameliyata alınan Sungur, operasyonun ardından taburcu edildi.
Yaşadığı korku dolu anları anlatan Semih Sungur, siparişin sisteme düşmesinin ardından uzun süre geçtiği için hazır olup olmadığını sorduğunu ve tartışmanın bu nedenle çıktığını söyledi.
Sungur, "İçerideki şahıs beni tersledi. 'Hazırlıyoruz işte, beklemek istemiyorsan git, başka kurye gelsin' dedi. Bunun üzerine sözlü tartışma çıktı" ifadelerini kullandı.
"BİZ EKMEK PEŞİNDE KOŞAN İNSANLARIZ"
Çıkan tartışmada şahsın küfür etmeye başladığını, ardından döner bıçağıyla kendisine saldırdığını söyleyen Sungur, şunları kaydetti:
"Küfür etmeye başladı, döner bıçağıyla bana saldırdı. Sağ elimin avuç içinden itibaren 2 parmağımı ikiye böldü. Kırılan döner bıçağını da omzuma ve bacağıma sapladı. Çevredekiler bizi ayırdı.
Biz kuryeler olarak yazın sıcak, kışın yağmur, çamur, soğuk demeden ekmek peşinde koşan insanlarız. Bu sadece benim şahsıma değil, bütün kurye arkadaşlarıma yapılmış bir saldırıdır ve hepimiz hemen her gün buna benzer olaylar yaşıyoruz. Gereğinin yapılacağına inancım tam."