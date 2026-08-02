Afyonkarahisar'da 2 katlı evde yangın paniği
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Başağaç köyünde, iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, bugün öğle saatlerinde Başağaç köyünde Fahrettin İşler'e ait iki katlı evde çıktı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yapı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.