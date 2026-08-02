Afyonkarahisar'da 2 katlı evde yangın paniği

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Başağaç köyünde, iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.