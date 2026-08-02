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Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! 20 yaşındaki motokurye 55 kişiyi dolandırmış görünüyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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İstanbul'da 20 yaşındaki motokurye Bülent Karaçeper, arkadaşına yardım etmek için verdiği banka kartı ve şifresinin dolandırıcılık şebekesi tarafından kullanıldığını öne sürdü. Kamera kayıtları, HTS verileri ve diğer delillerle masumiyetini kanıtlamaya çalıştığını belirten Karaçeper, 55 ayrı dosyada suçlanırken, 6 dosyadan kesinleşen 22 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle yaklaşık 16 aydır cezaevinde.

Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! 20 yaşındaki motokurye 55 kişiyi dolandırmış görünüyor 1

İstanbul'da motokuryelik yapan 20 yaşındaki Bülent Karaçeper, iddiaya göre bloke olan hesabına havale yapılamadığını söyleyen komşusu ve arkadaşı Murat G.'ye önce IBAN numarasını, ardından da parayı çekmesi için banka kartını ve şifresini verdi.

Ertesi gün kartını geri alan Karaçeper, kısa süre sonra kartının da içinde olduğu cüzdanını kaybetti.

Bir süre sonra kendisini arayan bir kişi, hesap numarası üzerinden dolandırıldığını iddia edince Karaçeper, cüzdanının çalındığını ve kimlik bilgilerinin başkaları tarafından kullanıldığını anlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hukuki süreç devam ederken art arda gelen şikayetler üzerine Bülent Karaçeper, "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Hakkında 55 ayrı dosya bulunan ve 6 dosyadan toplam 22 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası alan Karaçeper'in yaklaşık 16 aydır cezaevinde olduğu belirtildi.

Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! 20 yaşındaki motokurye 55 kişiyi dolandırmış görünüyor 2

"CENAZE SIRASINDA CÜZDANI KAYBETTİK"

Oğlunun masum olduğunu iddia eden 56 yaşındaki Zeynep Karaçeper, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"Oğlum, 2023 yılında henüz 17 yaşındayken mahalleden de tanıdığımız Murat isimli şahısla arkadaşlık ediyor. Oğlumdan kartını istiyor ödünç olarak, banka kartını. 'Bir yerden para gelecek, hesabım blokeli verir misin' diyor. Bir günlüğüne alıyor. Şifresini de istiyor. Ertesi gün geri getiriyor kartı ama herhangi bir işlem yapılmıyor o tarihte.

Birkaç gün sonra kayınvalidemin cenazesi sırasında cüzdanın kaybolduğunu fark ettik. İçinde 3 tane banka kartı vardı. Cüzdanın kaybolmasından birkaç gün sonra oğluma telefon geldi. Fethiye'den Yusuf isimli bir kişi aradı. 'ATM'den telefon numaranı değiştirerek benim paramı çalacağını mı düşünebiliyorsun? Benden kurtulabileceğini mi sanıyorsun' diye küfürler, hakaretler etmeye başladı.

Telefonu ben aldım çocuğumun elinden 'Beyefendi siz kimsiniz, ne oluyor' diye. 'İnternetten bir motor parçası buldum, almak istedim. İşte bu IBAN verildi bana. Yazıştığım numara farklıydı. Vergi dairesinden buldum, çocuğunuzun numarasına ulaştım. Benim paramı geri yatırın' dedi.

Biz hemen kalktık karakola gittik. Karakol, Yusuf Bey'le irtibata geçti. Yatırılan parayı söyledi. Bizi hemen savcılığa gönderdiler. Savcı benim oğlumu dinledi. 'Bu şikayetler çok, şu an bu şikayetlerden çok fazla var. Korkma bir şey olmaz. Bir iki kere en fazla ifadeye çağrılırsın. Ben aldım başvurunuzu, suç duyurusunu' dedi."

Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! 20 yaşındaki motokurye 55 kişiyi dolandırmış görünüyor 3

"55 TANE DOSYA, 55 TANE MAĞDUR VAR"

Oğlunun aylardır tutuklu olduğunu söyleyen Zeynep Karaçeper, şöyle konuştu:

"İfadeye çağrılmaya başlandı çocuk. Sürekli cezalar gelmeye başladı. En son Batman'dan hüküm yedi. O esnada akrabamız olan avukatımız devreye girdi. Dosyalara bir baktı, 55 tane dosya. 55 tane mağdur var. Benim oğlum 55 kişiyi dolandırmış olarak görünüyor şu an ve 6 dosyadan cezaevinde yatıyor.

Çocuk tahliye oluyor, imzaları atmaya gidiyor, denetimli serbestliğe çıkacak, bir dosya daha geliyor, bir daha alıyorlar. Toplamda 6 dosyadan şu an 22 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası var benim çocuğumun.

Benim oğlumun kartları Antalya'da kullanıldı. Benim oğlum hayatı boyunca hiç Antalya'ya gitmedi. Murat denen şahıs şu an denetimli serbestlikle, tahliyeyle elini kolunu sallaya sallaya geziyor.

Onun ortağı olan Onur denen şahıs, internetini kullandırtan, telefonunu kullandırtan şahıs, o da tüm Türkiye'de, tüm dosyalarda belirlenmesine rağmen, internetini kullandırttığı, IMEI numaralarını kullandırttığı belirtilmesine rağmen, tüm dosyalarda olmasına rağmen o da elini kolunu sallayarak geziyor. Yani suçlular sokakta geziyor, benim yavrum şu an cezaevinde yatıyor."

Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! 20 yaşındaki motokurye 55 kişiyi dolandırmış görünüyor 4

"ŞÜPHE ÜZERİNE VERİLEN KARARI DİĞER MAHKEMELER EMSAL ALIYOR"

Mahkemelerin Batman Ağır Ceza Mahkemesi kararını emsal aldığını belirten Zeynep Karaçeper, şunları söyledi:

"Batman'da hiçbir delil yokken benim çocuğum şüpheye dayalı tutuklandı, hüküm yedi ve arkasından 5 dosya daha geldi. Bu 5 dosya hepsi emsal kararla tutukladı. Yani bizim gönderdiğimiz deliller incelenmeden istinaf reddi yiyoruz."

Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! 20 yaşındaki motokurye 55 kişiyi dolandırmış görünüyor 5

"NUMARA BÜLENT'İN ARKADAŞININ ÇIKIYOR"

Bülent Karaçeper'in Batman Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından ailenin kendisine ulaştığını söyleyen avukat Figen Şahin Sarıbal, dosya sürecini şöyle anlattı:

"Dosyayı incelemek için UYAP'a girdiğim anda, Bülent hakkında 55 tane ceza dosyasının açılmış olduğunu gördüm. Bu dosyaları incelediğimde, bazı dosyalarda ATM'den para çekme görüntüleri var, bazı dosyalarda da tespit edilen başka şahıslar olduğunu fark ettim.

Bir de IP bağlantı bilgisi, yani dolandırıcılık suçu sırasında interneti kullanılan şahsın bilgilerini alarak Bülent'in ailesiyle paylaştım. Bülent'in ailesi, telefon numarasını gördüğünde bu şahsın mahallede oturan, ailece tanıdıkları kişi olduğunu söyledi.

Tüm Türkiye'de IP bağlantısı numarası Murat G.'nin arkadaşı Onur V. isimli şahsa ait olduğu tespit edilmesine rağmen, bu şahsın ifadesinde, 'Benim internetim arkadaş ortamında kullanılır, ben mağdurları veya sanığı tanımıyorum' demesi üzerine takipsizlik verilip, kapanmış olduğundan hiçbir ceza yargılaması geçirmeden rahat rahat şu anda sokaklarda gezmektedir."

Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! 20 yaşındaki motokurye 55 kişiyi dolandırmış görünüyor 6

"HTS KAYITLARINDA MÜVEKKİLİM İSTANBUL'DAN HİÇ ÇIKMAMIŞTIR"

ATM'den para çekme görüntülerini de tespit ettiklerini belirten avukat Sarıbal, Bülent Karaçeper'in Murat G. ile Onur V.'nin iş birliği yaptığı suç şebekesi tarafından dolandırıldığını öne sürdü. Sarıbal, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu görüntüleri de alarak müvekkilin ailesiyle paylaştığımızda, bu şahsın da yine aynı mahalleden komşuları olan, ailece tanıdıkları Murat isimli şahıs olduğunu söylediler bize.

Biz tüm bu delillerle beraber mevcut derdest olan dosyalarımızda hepsini sunduk ve dedik ki; 'Bu Onur isimli şahıs tüm Türkiye'de tespit edilmesine rağmen hakkında takipsizlik kararı verilmiş.' Onur isimli şahıs bizim derdest olan ceza dosyalarımızda tanık olarak dinlendi. Onur, mahkemedeki ifadelerinde, 'Ben Bülent isimli şahsı tanımam. Benim internetimde bir karışıklık oldu. Dolandırıcılık suçu sırasında benim internetimi kullanan kişi Murat isimli şahıstır' dedi.

ATM'den para çekme görüntüleri bu şahsa gösterildi. Onur isimli şahıs da ATM'den para çeken şahsın Murat olduğunu net bir şekilde teşhis etti. Biz bu delillerle beraber devam eden dosyalarımızda Bülent açısından beraat talep ettiğimizi söyledik.

Dolandırıcılık eylemlerinin tamamı Antalya ilinden gerçekleştirilmiştir. Müvekkilimize ait alınan HTS kayıtlarında müvekkilimizin kendi adına kayıtlı olan ve ATM'den değiştirilmeden önce kullandığı hattının İstanbul ilinden hiç çıkmadığı tespit edilmiştir."

Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! 20 yaşındaki motokurye 55 kişiyi dolandırmış görünüyor 7

"MAĞDUR GÖRÜNTÜLÜ ARAMADA ASIL DOLANDIRICININ FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞ"

Dosyalardan birinde Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verildiğini belirten avukat Sarıbal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dosyayı incelediğimizde bu dosyada Özkan isimli bir şahsın tespit edildiğini görüyoruz. Kullanmış olduğu telefon numarası yine Onur isimli şahsın interneti kullanılmak suretiyle yapılan bir dolandırıcılık işlemi.

Oradaki mağdur hasbelkader yapmış olduğu görüşme sırasında görüntülü görüşmeye geçtiği sırada dolandırıcının fotoğraflarını çekmiş. Bunu da savcılığa sunmuş. Savcılık da bu kişinin Özkan isimli şahsın olduğunu tespit edince ifadeye çağırmış.

İfadeden 'Bu ben değildim ama ben zararı gidereyim' dediği için savcılık tarafından zararı giderildiği için hem Bülent hakkında hem de Özkan hakkında takipsizlik kararı verilmiş, dosya kapatılmış."

Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! 20 yaşındaki motokurye 55 kişiyi dolandırmış görünüyor 8

"16 AYDIR CEZAEVİNDE HÜKÜMLÜ"

Bülent Karaçeper'in "büyük bir örgüt dosyasının içerisinde mağdur edilmiş bir sanık" durumunda olduğunu iddia eden avukat Sarıbal, şöyle konuştu:

"Dosyanın gerçek mağduru olmasına rağmen sanık olarak tam 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası var. Yaklaşık 16 aydır cezaevinde hükümlü. Şimdi biz bu delillerin tamamını yani hem derdest dosyalara hem yapmış olduğumuz suç duyurularına sunmamıza rağmen heyet şuna bakıyor; Bülent'in daha önce kesinleşmiş cezaları var mı? Evet, var.

Bu dosyalar alınıyor ve bu dosyaların hiçbir tanesinde beraat olmadığı için daha önce hakkında verilmiş emsal cezalar olduğu gerekçesiyle yeniden ceza veriliyor."

Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! 20 yaşındaki motokurye 55 kişiyi dolandırmış görünüyor 9

"RAPORLA KANITLANMIŞ"

Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından elde edilen görüntülerle ilgili rapor hazırlandığını belirten Sarıbal, şunları dile getirdi:

"Bu raporda 'Mevcut görüntülerde ATM cihazlarında işlem yapan ve para çeken şahsın şüpheli Bülent Karaçeper olmadığı değerlendirilmiştir' şeklinde rapor olmasına rağmen ATM'den para çeken şahıs müvekkile gösterilmediğinden ya da ATM'den para çeken şahsa ilişkin detaylı bir soruşturma yapılamadığından Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da müvekkilime ceza verilmiş olup, şu anda istinaf aşamasında beklemektedir.

Dolayısıyla biz bu aşamada bu ATM görüntülerinin tamamını topladık. Derdest olan dosyalarımıza gönderdik. Bir teşhis yapılmasını, müvekkilin alınan HTS kayıtlarında Antalya iline hiç gitmediğinin tespit edilmesini, aynı zamanda da Onur'un teşhisi sırasında ATM'den para çeken ve kendi internetini kullanan şahsın Murat olduğunu net bir şekilde söylemesi nedeniyle bunların bir bütün olarak değerlendirilip, Bülent hakkında beraat kararı verilmesini umut ediyoruz."

Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! 20 yaşındaki motokurye 55 kişiyi dolandırmış görünüyor 10
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