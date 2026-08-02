Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! 20 yaşındaki motokurye 55 kişiyi dolandırmış görünüyor

İstanbul'da 20 yaşındaki motokurye Bülent Karaçeper, arkadaşına yardım etmek için verdiği banka kartı ve şifresinin dolandırıcılık şebekesi tarafından kullanıldığını öne sürdü. Kamera kayıtları, HTS verileri ve diğer delillerle masumiyetini kanıtlamaya çalıştığını belirten Karaçeper, 55 ayrı dosyada suçlanırken, 6 dosyadan kesinleşen 22 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle yaklaşık 16 aydır cezaevinde.

İstanbul'da motokuryelik yapan 20 yaşındaki Bülent Karaçeper, iddiaya göre bloke olan hesabına havale yapılamadığını söyleyen komşusu ve arkadaşı Murat G.'ye önce IBAN numarasını, ardından da parayı çekmesi için banka kartını ve şifresini verdi. Ertesi gün kartını geri alan Karaçeper, kısa süre sonra kartının da içinde olduğu cüzdanını kaybetti. Bir süre sonra kendisini arayan bir kişi, hesap numarası üzerinden dolandırıldığını iddia edince Karaçeper, cüzdanının çalındığını ve kimlik bilgilerinin başkaları tarafından kullanıldığını anlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hukuki süreç devam ederken art arda gelen şikayetler üzerine Bülent Karaçeper, "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. Hakkında 55 ayrı dosya bulunan ve 6 dosyadan toplam 22 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası alan Karaçeper'in yaklaşık 16 aydır cezaevinde olduğu belirtildi.

"CENAZE SIRASINDA CÜZDANI KAYBETTİK" Oğlunun masum olduğunu iddia eden 56 yaşındaki Zeynep Karaçeper, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı: "Oğlum, 2023 yılında henüz 17 yaşındayken mahalleden de tanıdığımız Murat isimli şahısla arkadaşlık ediyor. Oğlumdan kartını istiyor ödünç olarak, banka kartını. 'Bir yerden para gelecek, hesabım blokeli verir misin' diyor. Bir günlüğüne alıyor. Şifresini de istiyor. Ertesi gün geri getiriyor kartı ama herhangi bir işlem yapılmıyor o tarihte. Birkaç gün sonra kayınvalidemin cenazesi sırasında cüzdanın kaybolduğunu fark ettik. İçinde 3 tane banka kartı vardı. Cüzdanın kaybolmasından birkaç gün sonra oğluma telefon geldi. Fethiye'den Yusuf isimli bir kişi aradı. 'ATM'den telefon numaranı değiştirerek benim paramı çalacağını mı düşünebiliyorsun? Benden kurtulabileceğini mi sanıyorsun' diye küfürler, hakaretler etmeye başladı. Telefonu ben aldım çocuğumun elinden 'Beyefendi siz kimsiniz, ne oluyor' diye. 'İnternetten bir motor parçası buldum, almak istedim. İşte bu IBAN verildi bana. Yazıştığım numara farklıydı. Vergi dairesinden buldum, çocuğunuzun numarasına ulaştım. Benim paramı geri yatırın' dedi. Biz hemen kalktık karakola gittik. Karakol, Yusuf Bey'le irtibata geçti. Yatırılan parayı söyledi. Bizi hemen savcılığa gönderdiler. Savcı benim oğlumu dinledi. 'Bu şikayetler çok, şu an bu şikayetlerden çok fazla var. Korkma bir şey olmaz. Bir iki kere en fazla ifadeye çağrılırsın. Ben aldım başvurunuzu, suç duyurusunu' dedi."

"55 TANE DOSYA, 55 TANE MAĞDUR VAR" Oğlunun aylardır tutuklu olduğunu söyleyen Zeynep Karaçeper, şöyle konuştu: "İfadeye çağrılmaya başlandı çocuk. Sürekli cezalar gelmeye başladı. En son Batman'dan hüküm yedi. O esnada akrabamız olan avukatımız devreye girdi. Dosyalara bir baktı, 55 tane dosya. 55 tane mağdur var. Benim oğlum 55 kişiyi dolandırmış olarak görünüyor şu an ve 6 dosyadan cezaevinde yatıyor. Çocuk tahliye oluyor, imzaları atmaya gidiyor, denetimli serbestliğe çıkacak, bir dosya daha geliyor, bir daha alıyorlar. Toplamda 6 dosyadan şu an 22 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası var benim çocuğumun. Benim oğlumun kartları Antalya'da kullanıldı. Benim oğlum hayatı boyunca hiç Antalya'ya gitmedi. Murat denen şahıs şu an denetimli serbestlikle, tahliyeyle elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Onun ortağı olan Onur denen şahıs, internetini kullandırtan, telefonunu kullandırtan şahıs, o da tüm Türkiye'de, tüm dosyalarda belirlenmesine rağmen, internetini kullandırttığı, IMEI numaralarını kullandırttığı belirtilmesine rağmen, tüm dosyalarda olmasına rağmen o da elini kolunu sallayarak geziyor. Yani suçlular sokakta geziyor, benim yavrum şu an cezaevinde yatıyor."

"ŞÜPHE ÜZERİNE VERİLEN KARARI DİĞER MAHKEMELER EMSAL ALIYOR" Mahkemelerin Batman Ağır Ceza Mahkemesi kararını emsal aldığını belirten Zeynep Karaçeper, şunları söyledi: "Batman'da hiçbir delil yokken benim çocuğum şüpheye dayalı tutuklandı, hüküm yedi ve arkasından 5 dosya daha geldi. Bu 5 dosya hepsi emsal kararla tutukladı. Yani bizim gönderdiğimiz deliller incelenmeden istinaf reddi yiyoruz."