Mardin'de otomobilde uyuyakalan çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, ailesine ait kapısı açık otomobile binip güneş altında uyuyakalan 4 yaşındaki Muhammed Aras Temel, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Havale geçirdiği belirlenen küçük çocuk, sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, sıcakta kapısı açık otomobile binerek uyuyakalan ve fenalaşıp hastaneye kaldırılan Muhammed Aras Temel (4), hayatını kaybetti.

ARAÇTA UYUYAKALDI

Olay, dün Mazıdağı ilçesi kırsal Ekinciler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesine ait kapısı açık otomobile binen Muhammed Aras Temel, bir süre sonra araçta uyuyakaldı. Güneş altında uzun süre araçta kalan çocuğu fark eden ailesi, fenalaştığı anlaşılan Muhammed Aras'ı Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

4 yaşındaki Muhammed Aras Temel (İHA)

HAVALE GEÇİRİP HAYATINI KAYBETTİ

Buradaki ilk müdahalede havale geçirdiği belirlenen Muhammed Aras, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Muhammed Aras Temel'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.