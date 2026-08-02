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İstanbul ve Ankara için kritik sıcaklık uyarısı! Meteoroloji gün vererek açıkladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul ve Ankara için kritik sıcaklık uyarısı! Meteoroloji gün vererek açıkladı

Meteoroloji'nin 2-8 Ağustos tarihlerini kapsayan son tahminleri, yeni haftada sıcak havanın etkisini artıracağını ortaya koydu. İstanbul'da termometreler 34 dereceyi görecek, Ankara'da ise sıcaklık uzun süre 30 derecenin üzerinde kalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2-8 Ağustos tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Özellikle Marmara, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'de yüksek sıcaklıklar dikkat çekerken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometreler yeniden 40 derecenin üzerine çıkacak.

(Görsel: A Haber Grafik Ekibi)(Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

İSTANBUL'DA EN SICAK GÜN ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE

Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul'da yeni hafta boyunca yağış beklenmiyor. Kent genelinde güneşli ve parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Tahminlere göre sıcaklıklar her geçen gün biraz daha artacak. Özellikle hafta ortasında bunaltıcı hava kendini daha fazla hissettirecek.

(Görsel: A Haber)(Görsel: A Haber)

ANKARA'DA SICAKLIK UZUN SÜRE 30 DERECENİN ÜZÜNDE KALACAK

Başkentte de yaz sıcakları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre Ankara'da hafta boyunca önemli bir sıcaklık değişimi beklenmiyor. Gece saatlerinde hava nispeten serinlese de gündüz saatlerinde sıcaklık yeniden 30 derecenin üzerine çıkacak.

GÜN GÜN İSTANBUL VE ANKARA SICAKLIK TABLOSU

2 Ağustos Pazar
☀️ Bol Güneşli
İstanbul
30°C
Ankara
32°C
Bol güneşli, Marmara'da sert rüzgar etkili olacak.
3 Ağustos Pazartesi
🌤️ Az Bulutlu
İstanbul
31°C
Ankara
33°C
Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
4 Ağustos Salı
☀️ Açık Hava
İstanbul
31°C
Ankara
33°C
İstanbul'da rüzgar etkisini sürdürecek, hava açık olacak.
5 Ağustos Çarşamba
🔥 En Sıcak Günlerden Biri
İstanbul
32°C
Ankara
34°C
Haftanın en sıcak günlerinden biri yaşanacak.
6 Ağustos Perşembe
⛅ Hafif Bulutlu
İstanbul
32°C
Ankara
31°C
Ankara'da yer yer hafif bulutlanma görülebilir.

(Görsel: MGM)(Görsel: MGM)

TÜRKİYE'NİN EN SICAK BÖLGELERİ YİNE DEĞİŞMEDİ

Meteoroloji'nin sıcaklık haritaları, haftanın en yüksek değerlerinin yine Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölçüleceğini gösteriyor. Özellikle;

  • Şanlıurfa'da 42 derece,
  • Mardin'de 41 derece,
  • Batman'da 41 derece,
  • Diyarbakır'da 40 derece,
  • Siirt çevresinde 40 dereceyi aşan sıcaklıklar bekleniyor.

Bu bölgelerde sıcak hava dalgasının özellikle öğle saatlerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nde Adana ve çevresinde 38-39 derece, Antalya çevresinde ise 34-35 derece seviyelerinde sıcaklık bekleniyor.

(Görsel: MGM)(Görsel: MGM)

YAĞIŞ NERELERDE GÖRÜLECEK?

Hafta boyunca Türkiye'nin büyük bölümünde yağış beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerde zaman zaman yerel gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek. Meteoroloji'nin tahmin haritalarına göre;

  • Artvin,
  • Rize'nin iç kesimleri,
  • Trabzon'un yüksekleri,
  • Giresun çevresi,
  • Kars,
  • Ardahan,
  • Erzurum'un kuzeyi

yerel sağanak geçişlerinin görülebileceği bölgeler arasında yer alıyor. Bunun dışında ülkenin büyük bölümünde güneşli hava etkisini koruyacak.

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