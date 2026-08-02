İstanbul ve Ankara için kritik sıcaklık uyarısı! Meteoroloji gün vererek açıkladı

Meteoroloji'nin 2-8 Ağustos tarihlerini kapsayan son tahminleri, yeni haftada sıcak havanın etkisini artıracağını ortaya koydu. İstanbul'da termometreler 34 dereceyi görecek, Ankara'da ise sıcaklık uzun süre 30 derecenin üzerinde kalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2-8 Ağustos tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Özellikle Marmara, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'de yüksek sıcaklıklar dikkat çekerken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometreler yeniden 40 derecenin üzerine çıkacak.

(Görsel: A Haber Grafik Ekibi) İSTANBUL'DA EN SICAK GÜN ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul'da yeni hafta boyunca yağış beklenmiyor. Kent genelinde güneşli ve parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Tahminlere göre sıcaklıklar her geçen gün biraz daha artacak. Özellikle hafta ortasında bunaltıcı hava kendini daha fazla hissettirecek.