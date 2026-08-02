Ters yöne girdi, ortalık savaş alanına döndü! 7 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ters yönden ana artere çıkan otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Feci kazanın ardından olay yerine koşan yaralı yakınları gözyaşlarına boğulurken, kızını kanlar içinde gören anne sinir krizi geçirip bayıldı.

Bursa'da yürekleri ağza getiren kaza, Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı Millet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Sema M. yönetimindeki 16 FP 171 plakalı otomobil, ters istikametten 11 Eylül Bulvarı'na çıkmak istedi. Bu sırada Mustafa M. idaresindeki 16 NRD 44 plakalı otomobille şiddetli şekilde çarpıştı.

TERS YÖN FACİASI!

Çarpışmanın etkisiyle Sema M., Belenay B., Sıla U. ve Ela B. ile diğer araçta bulunan Nihat M., Deniz M. ve Nezaket M. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

ANNE KIZINI GÖRÜNCE YIKILDI

Kazanın ardından olay yerine gelen yaralılardan birinin annesi, kızını görünce sinir krizi geçirdi. Acılı anne fenalaşarak bayılırken, yaşanan dram saniye saniye kameraya yansıdı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin geniş çaplı tahkikat başlattı.