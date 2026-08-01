Mersin'de markette 9 yaşındaki çocuğa şiddet! O cani tutuklandı
Mersin'de bir markette 9 yaşındaki Mehmet Ali Demir'e yönelik şiddetin ayrıntıları ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde çocuğu darbederek yere fırlattığı görülen şüpheli Mehmet Erke, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Erke tutuklanırken, hastanede tedavisi süren Mehmet Ali yaşadığı dehşet anlarını anlattı.
Mersin'in Barış Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana gelen olayda, 1972 doğumlu Mehmet Erke'nin 9 yaşındaki Mehmet Ali Demir'e yönelik şiddeti güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Emniyet birimlerince hazırlanan raporda, 31 Temmuz 2026 günü saat 15.28 sıralarında Barış Mahallesi'nde yaşanan olayda, şüphelinin market içerisinde çocukları kovalamaya çalıştığı, çocukların bir kısmının kaçarak uzaklaştığı, köşeye sıkışan Mehmet Ali Demir'i ise yumrukladığı ve havaya kaldırıp yere fırlatarak darbettiğinin tespit edildiği belirtildi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI
Olayın ardından çalışma başlatan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Mehmet Erke olduğunu belirledi. Polis ekipleri, Erke'yi aynı gün saat 18.00 sıralarında Barış Mahallesi'ndeki ara sokaklarda yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyet tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin davranışları nedeniyle akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde değerlendirme yapıldığı, gerekli adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla polis merkezine teslim edildiği bildirildi.
CANİ TUTUKLANDI
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Akdeniz İlçesinde bir çocuğun darp edilmesi hadisesine ilişkin başlatılan soruşturmada "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen şüpheli Mehmet Erke, Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
KÜÇÜK MEHMET ALİ'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Şiddet sonucu yaralanan 9 yaşındaki Mehmet Ali Demir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık raporunda çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, tedavisinin hastanede müşahede altında sürdüğü öğrenildi. Baba Mahmut Demir'in polis merkezine başvurarak olayla ilgili şikâyetçi olduğu bildirildi.
DEHŞETİN ORTASINDA KALAN MEHMET ALİ İLK KEZ KONUŞTU
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette şiddete uğrayan çocuk, yaşadıklarını anlattı.
Olayın bir kısmını hatırladığını ifade eden Demir, şöyle konuştu:
"Marketten çıkıyorduk, arkadaşlarım 'deli adam geliyor' dedi. Oradaki ablalar 'kaçın' dedi. Onlar kaçtı ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi, beni yakaladı. Gerisini hatırlamıyorum. Fırsat bildi, bizi orada tek başımıza yakaladı, darbetti. Cezalandırılmasını istiyorum."
Mehmet Ali Demir, şu an kendini iyi hissettiğini belirterek, "Ona sonsuza kadar hapis cezası versinler." dedi.
"GEREKLİ CEZAYI FAZLASIYLA ALMASINI İSTİYORUM"
Baba Mahmut Demir de oğluna bunu yapanın gerekli cezayı almasını istediğini vurguladı.
Oğlunun tedavisinin sürdüğünü belirten baba Demir, şunları kaydetti:
"Yazık, çocuklarımız bizim geleceğimiz. İnşallah iyi olmasını istiyoruz. Omuriliğinde çatlak var. Beyin ile deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış, yanakları içeriden patlamış. İnsan olan bunu yapmaz. Allah hiçbir babayı böyle durumla sınamasın, kimsenin başına vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum. Bugün benim çocuğuma olduysa yarın başka vatandaşın çocuğuna, kızına, hanımına olabilir."
ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Erke gözaltına alındı. Şüphelinin, 1 Ağustos 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildiği öğrenilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.