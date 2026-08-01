Mersin'de markette 9 yaşındaki çocuğa şiddet! O cani tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Akdeniz İlçesinde bir çocuğun darp edilmesi hadisesine ilişkin başlatılan soruşturmada "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen şüpheli Mehmet Erke, Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin davranışları nedeniyle akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde değerlendirme yapıldığı, gerekli adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla polis merkezine teslim edildiği bildirildi.

Emniyet birimlerince hazırlanan raporda, 31 Temmuz 2026 günü saat 15.28 sıralarında Barış Mahallesi'nde yaşanan olayda, şüphelinin market içerisinde çocukları kovalamaya çalıştığı, çocukların bir kısmının kaçarak uzaklaştığı, köşeye sıkışan Mehmet Ali Demir'i ise yumrukladığı ve havaya kaldırıp yere fırlatarak darbettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Fotoğraflar sosyal medya paylaşımlarından alınmıştır.

KÜÇÜK MEHMET ALİ'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Şiddet sonucu yaralanan 9 yaşındaki Mehmet Ali Demir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık raporunda çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, tedavisinin hastanede müşahede altında sürdüğü öğrenildi. Baba Mahmut Demir'in polis merkezine başvurarak olayla ilgili şikâyetçi olduğu bildirildi.

DEHŞETİN ORTASINDA KALAN MEHMET ALİ İLK KEZ KONUŞTU

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette şiddete uğrayan çocuk, yaşadıklarını anlattı.

Olayın bir kısmını hatırladığını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Marketten çıkıyorduk, arkadaşlarım 'deli adam geliyor' dedi. Oradaki ablalar 'kaçın' dedi. Onlar kaçtı ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi, beni yakaladı. Gerisini hatırlamıyorum. Fırsat bildi, bizi orada tek başımıza yakaladı, darbetti. Cezalandırılmasını istiyorum."

Mehmet Ali Demir, şu an kendini iyi hissettiğini belirterek, "Ona sonsuza kadar hapis cezası versinler." dedi.

"GEREKLİ CEZAYI FAZLASIYLA ALMASINI İSTİYORUM"

Baba Mahmut Demir de oğluna bunu yapanın gerekli cezayı almasını istediğini vurguladı.

Oğlunun tedavisinin sürdüğünü belirten baba Demir, şunları kaydetti:

"Yazık, çocuklarımız bizim geleceğimiz. İnşallah iyi olmasını istiyoruz. Omuriliğinde çatlak var. Beyin ile deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış, yanakları içeriden patlamış. İnsan olan bunu yapmaz. Allah hiçbir babayı böyle durumla sınamasın, kimsenin başına vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum. Bugün benim çocuğuma olduysa yarın başka vatandaşın çocuğuna, kızına, hanımına olabilir."