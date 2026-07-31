Mardin şehidini uğurladı! Kahraman itfaiyeci son yolculuğuna uğurlandı

Nusaybin ilçesinde dün Suriye sınırına yakın Durakbaşı ile Yeniköy mahalleleri arasındaki anız yangınına müdahale eden itfaiye eri Ömer Kaplan, manevra yapan itfaiye aracının çarpması sonucu ağır yaralandı.

Görevi başında hayatını kaybeden itfaiye eri Ömer Kaplan, Nusaybin'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)

Kaplan, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaplan için bugün Nusaybin'deki Zeynel Abidin Camii'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.