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Mardin şehidini uğurladı! Kahraman itfaiyeci son yolculuğuna uğurlandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Mardin şehidini uğurladı! Kahraman itfaiyeci son yolculuğuna uğurlandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde anız yangınına müdahale ettiği sırada meydana gelen kazada hayatını kaybeden 45 yaşındaki itfaiye eri Ömer Kaplan, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Nusaybin ilçesinde dün Suriye sınırına yakın Durakbaşı ile Yeniköy mahalleleri arasındaki anız yangınına müdahale eden itfaiye eri Ömer Kaplan, manevra yapan itfaiye aracının çarpması sonucu ağır yaralandı.

Görevi başında hayatını kaybeden itfaiye eri Ömer Kaplan, Nusaybin'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)Görevi başında hayatını kaybeden itfaiye eri Ömer Kaplan, Nusaybin'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)

Kaplan, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaplan için bugün Nusaybin'deki Zeynel Abidin Camii'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Mesai arkadaşları, görev şehidi itfaiye eri Ömer Kaplan'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. (DHA)Mesai arkadaşları, görev şehidi itfaiye eri Ömer Kaplan'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. (DHA)

Cenazeye Vali Tuncay Akkoyun, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, Kaplan'ın babası Mehmet Kaplan, ailesi, mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Kaplan'ın cenazesi daha sonra Zeynel Abidin Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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