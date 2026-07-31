İzmir'de karşıdan karşıya geçerken arabanın çarptığı genç kurtarılamadı

İzmir'in Buca ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan İzmir Demokrasi Üniversitesi öğrencisi Eren Yalçın Selvi'ye otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, Selvi'nin cenazesinin memleketi Kayseri'de toprağa verileceği öğrenildi.