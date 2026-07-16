Dilan Polat bu kez farklı bir yol izledi! Eşinin hesabını kullandı

Paylaşımların ardından bir takipçisinin, "Ne kadar kırılgan ve naifsin. Hep iyi ol." mesajına yanıt veren Dilan Polat, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Bir süre hastanede tedavi gören Dilan Polat'ın taburcu edilmesinin ardından, Engin Polat ile birlikte kendi markalarına ait ürünlerin tanıtımı için kamera karşısına geçtiği görüldü. Reklam çekimleri, Engin Polat'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"DEVAM ETTİRİLMESİ GEREKEN İŞLER VAR"

Polat açıklamasında, "Bir sürü şey yazmışsınız, teşekkürler. Allah bin kere razı olsun, iyi ki varsınız. Bir şekilde devam ettirilmesi gereken bir iş var." ifadelerini kullandı.

Engin Polat da süreçle ilgili yaptığı açıklamada, "Devam ettirilmesi gereken işler, markalar var. Bu da büyük bir iş. Tabii ki de eskisi gibi bir kullanım olacağını düşünmüyorum. Bir şekilde devam ettireceğiz." dedi.

Polat'ın sosyal medyaya hızlı dönüşü, çok sayıda kullanıcıdan tepki gördü.