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Dilan Polat bu kez farklı bir yol izledi! Eşinin hesabını kullandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dilan Polat bu kez farklı bir yol izledi! Eşinin hesabını kullandı

Can Polat'ın Çeşme Alaçatı'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesapları erişime kapatılan ve bir süre hastanede tedavi gören Dilan Polat, taburcu olduktan sonra eşi Engin Polat'ın sosyal medya hesabından reklam çekimleri yaptı.

3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da meydana gelen silahlı saldırıda, Engin Polat'ın kuzeni ve ailenin yakın koruması Can Polat hayatını kaybetmişti. Yaşanan acı olayın ardından Polat ailesi bir süre kamuoyundan uzak kalırken, Dilan Polat'ın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Engin Polat'ın kuzeni ve koruması Can Polat silahlı saldırıda hayatını kaybettiEngin Polat'ın kuzeni ve koruması Can Polat silahlı saldırıda hayatını kaybetti

EŞİNİN HESABINI KULLANMAYA BAŞLADI

Bir süre hastanede tedavi gören Dilan Polat'ın taburcu edilmesinin ardından, Engin Polat ile birlikte kendi markalarına ait ürünlerin tanıtımı için kamera karşısına geçtiği görüldü. Reklam çekimleri, Engin Polat'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşımların ardından bir takipçisinin, "Ne kadar kırılgan ve naifsin. Hep iyi ol." mesajına yanıt veren Dilan Polat, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Dilan Polat'ın eşinin hesabından yaptığı paylaşımDilan Polat'ın eşinin hesabından yaptığı paylaşım

"DEVAM ETTİRİLMESİ GEREKEN İŞLER VAR"

Polat açıklamasında, "Bir sürü şey yazmışsınız, teşekkürler. Allah bin kere razı olsun, iyi ki varsınız. Bir şekilde devam ettirilmesi gereken bir iş var." ifadelerini kullandı.

Engin Polat da süreçle ilgili yaptığı açıklamada, "Devam ettirilmesi gereken işler, markalar var. Bu da büyük bir iş. Tabii ki de eskisi gibi bir kullanım olacağını düşünmüyorum. Bir şekilde devam ettireceğiz." dedi.

Polat'ın sosyal medyaya hızlı dönüşü, çok sayıda kullanıcıdan tepki gördü.

Dilan Polat bu kez farklı bir yol izledi! Eşinin hesabını kullandı - 1

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