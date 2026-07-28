Ankara'da kaçakçılara ağır darbe! 4 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da polis ekiplerinin Altındağ ve Çankaya'da düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 4 bin 420 paket gümrük kaçağı sigara, yüz binlerce makaron, elektronik sigara, kozmetik ürün ve çeşitli kaçak eşyalar ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Altındağ ve Çankaya ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 360 bin boş makaron, 22 bin doldurulmuş makaron, 4 bin 420 paket gümrük kaçağı sigara, 151 kozmetik ürünü, 101 elektronik sigara ile 45 elektrikli ev aleti ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Çalışmalar kapsamında 4 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden biri hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 187. maddesi uyarınca da işlem yapıldığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verdi.