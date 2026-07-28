Hatay'da korkunç olay! Pastaneci iş yerinde ölü bulundu
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, yakınlarının uzun süre ulaşamadığı 33 yaşındaki pastane işletmecisi Kamil Kuş, iş yerinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen 3 çocuk babasının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde akşam saatleri Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede iş yeri sahibi ve 3 çocuk babası Kamil Kuş'u telefonla arayan eşi, uzun süre cevap alamayınca durumdan şüphelenerek bir yakınından iş yerine gidip bakmasını istedi. Pastaneye giden yakını, Kuş'u yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık, ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen Yayladağı Cumhuriyet Savcısı ve ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından Kuş'un cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Yayladağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.