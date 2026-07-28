Ankara'nın Polatlı ilçesinde seyir halindeki otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde akşam saatlerinde seyir halindeki bir otobüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün alevleri fark etmesi üzerine araç durdurulurken, çevrede bulunan vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.